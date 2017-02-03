Третьяковка представит "советское Возрождение" на выставке "Оттепель"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Третьяковская галерея представит эпоху "советского Возрождения" на выставке "Оттепель", которая откроется на Крымском Валу 16 февраля. Об этом сообщила в пятницу журналистам директор музея Зельфира Трегулова.

"Период с 1954 по 1968 год по типологии можно сравнить, как ни странно, с итальянским Возрождением. Это была эпоха открытия всего, включая космос,... и невероятных художественных открытий. Тогда был комплексный подход всех, кто творил в эту эпоху - это театр, кино, изобразительное искусство, наука - это эпоха, абсолютно эстетически оформленная. Наверное, это вообще последняя эпоха большого стиля", - сказала Трегулова.

Масштабный проект, в частности, включает работы Гелия Коржева, Таира Салахова, Анатолия Зверева, Эрика Булатова и Эрнста Неизвестного. В экспозиции представлены самые разнообразные экспонаты - произведения живописи и графики, скульптура, предметы быта, образцы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных фильмов и документальных съемок. При этом выставочное пространство выстроено по тематическим разделам: "Разговор с отцом", "Лучший город Земли", "Международные отношения", "Новый быт", "Освоение", "Атом - космос", "В коммунизм!". Дизайнерским оформлением проекта занимается Владимир Плоткин, с которым в Третьяковской галерее собираются работать над зданием на Крымском Валу в рамках концепции развития музея до 2015 года.

"Зрители откроют невероятную инновационность художественного подхода, включая то, что принято считать изобразительным искусством. При этом это не вторичность, не влияние Запада, это была та музыка времени, которую художники, работавшие в Советском Союзе, почувствовали и зафиксировали даже раньше своих западных коллег", - отметила директор Третьяковской галереи.

Показ сопровождает цикл лекций "Преодолевая границы. Искусство после Второй мировой войны. Европа и СССР". Среди спикеров - участники кураторских команд ГМИИ им. А. С. Пушкина и Третьяковской галереи, а также специалисты в области кино, литературы и музыки. Также в музее пройдут фестиваль "Площадь Маяковского" со спектаклями располагавшегося на этой площади в 1960-70-х годах театра "Современник" и кинофестиваль "Война окончена".

Выставка "Оттепель" входит в программу межмузейного фестиваля "Оттепель: лицом к будущему", в рамках которого в числе прочего запланирована совместная образовательная программа Третьяковской галереи и ГМИИ им. А. С. Пушкина. Также в нем принимают участие Музей Москвы и Парк Горького.