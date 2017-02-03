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Мединский возглавил рабочую группу по сохранению "Есенинской Руси"

Культура
3 февраля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
"Есенинская Русь" носит статус объекта культурного наследия федерального значения
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский возглавил рабочую группу по сохранению объекта культурного наследия "Есенинская Русь". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать межведомственную рабочую группу по сохранению и развитию объекта культурного наследия федерального значения "Есенинская Русь" - места, связанного с жизнью и творчеством поэта С. А. Есенина, и утвердить ее состав", - указано в документе.

В рабочую группу также вошли первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валетник, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамит Мавлияров и другие.

Проект "Есенинская Русь"

Правительство Рязанской области в 2015 году завершило региональный этап в части обоснования границ и объекта охраны достопримечательного места "Есенинская Русь" и передало документы на рассмотрение Минкультуры РФ. Активная работа над проектом велась в течение года, в ней приняли участие десятки специалистов, представителей общественности, ученых-есениноведов, краеведов, архитекторов, юристов. В состав нового культурного объекта вошли мемориальные места, связанные с жизнью и творчеством поэта Сергея Есенина, предметы культурного наследия, в том числе археологического, ценные ландшафты, которые формируют охраняемые видовые раскрытия.

Сообщалось, что предлагаемая территория "Есенинской Руси" составляет 45 тыс. га. В целом в границы достопримечательного места проектировщики включили территории 42 населенных пунктов, различающихся в зависимости от наличия мемориальных объектов, а также 200 точек видовых раскрытий культурного и природного ландшафта.

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на высоком правом берегу Оки в 43 км от Рязани. Первое упоминание о селе относится к 1619 году. 21 сентября 1895 года в Константинове родился известный поэт Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. В центральной части села расположен Государственный музей-заповедник Есенина.

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