В Эрмитаже на Амстеле открылась выставка, посвященная Романовым

ГААГА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Выставка "1917. Романовы и революция. Конец монархии" открылась в Эрмитаже на Амстеле (филиал музея в Нидерландах). Экспозиция, рассказывающая о событиях 100-летней давности, продолжит свою работу до 17 сентября, как ожидается, ее посетят не менее 100 тыс. посетителей.

В беседе с корреспондентом ТАСС директор Эрмитажа на Амстеле Кателейне Брурс отметила, что выставка рассказывает об очень важном и интересном периоде в российской и мировой истории, когда Николай Второй отрекся от престола, а к власти пришли большевики. "При этом экспозиция представляет собой гораздо больше, чем рассказ об одном событии, - подчеркнула она. - Мы сосредоточили наше внимание на 20 последних годах жизни семьи Романовых, показали не только саму революцию, но и Петербург тех времен, предпосылки для переворота и то, как жили люди в те времена", - подчеркнула она.

"Для нас большой честью является возможность показать нашим посетителям дневник царицы Александры и штык, которым был убит Николай Второй. До этого они никогда не вывозились за пределы России", - заметила Кателейне Брурс. "Здесь представлены также личные вещи царя, письма, рисунки детей, одежда, которые позволяют не просто понять, но и почувствовать то время", - отметила она.

Заместитель директора Георгий Вилинбахов отметил, что выставка о революции планируется и в России. Она должна открыться в октябре в Зимнем дворце и Эрмитаже. "А эта экспозиция является первым шагом, первым мероприятием, посвященным 100-летию этих событий", - сказал он. По мнению замдиректора Эрмитажа, "выставка заставляет задуматься о событиях, которые произошли 100 лет назад, и их последствиях".

Выставка организована в тесном сотрудничестве с Государственным архивом РФ в Москве и Военно-историческим музеем артиллерии в Санкт-Петербурге. В общей сложности на ней представлены более 250 объектов.