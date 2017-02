Гарт Дэвис стал лауреатом премии Гильдии режиссеров США за лучший дебют

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Гарт Дэвис, создатель картины "Лев", завоевал престижную премию за лучший режиссерский дебют. О присуждении этой награды (Directors Guild Awards, DGA) объявила в субботу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Гильдия режиссеров США.

"Я впервые стою на этой сцене", - констатировал режиссер из Австралии. "Мне повезло экранизировать замечательную и красивую историю. Но это одновременно накладывает и определенную ответственность", - добавил Дэвис.

Фильм "Лев", в котором снялись Санни Павар и Николь Кидман в главных ролях, повествует об истории мальчика из трущоб, вернувшегося через 25 лет домой и встретившего свою мать.

Номинантами в этой категории также были Тим Миллер за снятый им кинокомикс "Дэдпул" (Deadpool), Келли Фрэмон ("Почти семнадцать", The Edge of Seventeen), Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10", 10 Cloverfield Lane), а также Нэйт Паркер с нашумевшей картиной "Рождение нации" (The Birth of a Nation).

В номинации телерекламы победил американец Дерек Сиенфрэнс. Среди режиссеров лент комедийного жанра сильнейшей признана Бекки Мартин, которая сняла эпизод сериала ("Вице-президент", Veep).

69-я церемония вручения премии DGA проходит в Лос- Анджелесе. Награда представляет собой статуэтку в форме режиссерского кресла и присуждается в номинациях, охватывающих игровое кино, документальное кино, телевидение и рекламу.