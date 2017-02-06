Известные музыканты примут участие в благотворительном марафоне в поддержку детей Донбасса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Юлия Чичерина, Александр Ф. Скляр, Сергей Галанин и другие известные музыканты примут участие в благотворительном телемарафоне "Хватит убивать" на РЕН ТВ в поддержку детей Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

Телемарафон стартует 10 февраля в 23:00 мск в прямом эфире РЕН ТВ при поддержке "5 канала". "Известные музыканты выступят против жестокой войны на Донбассе, унесшей жизни 200 детей", - отметили в пресс-службе.

На данный момент свое участие в благотворительном концерте подтвердили Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин, Алекандр Ф. Скляр и "Ва-Банкъ", Сергей Галанин и "Серьга", Вадим Степанцов и "Бахыт-компот", Юлия Чичерина, Джанго, группа "25/17".

Как сообщили на телеканале, во время эфира телезрители смогут пожертвовать деньги на помощь детям Донбасса, прислав СМС на короткий номер. Вырученные средства будут перечислены в детские учреждения региона: детские дома, школы и детские сады, добавили на телеканале.

В пресс-службе отметили, что рамках марафона будет организован телемост Москва - Донбасс - Санкт-Петербург: в прямом эфире гостей трех студий представят ведущие РЕН ТВ и "5 канала". Ведущий программы "Добров в эфире" Андрей Добров будет вести трансляцию из Москвы, писатель и ведущий проекта "СОЛЬ" Захар Прилепин - из Донбасса, а ведущая программы "Главное" на "5 канале" Ника Стрижак - из студии в Санкт-Петербурге. На телеканале отметили, что к марафону смогут присоединятся жители Донбасса. "Частью эфирного события станут спецрепортажи журналистов РЕН ТВ о произошедшей гуманитарной катастрофе. Свидетельства очевидцев в прямом эфире позволят всему миру увидеть своими глазами, что на самом деле происходит на Донбассе", - подчеркнули на телеканале.

"РЕН ТВ обращается ко всем зрителям с просьбой не оставаться равнодушными и принять участие в акции #хватитубивать, разместив свою фотографию с хэштегом в социальных сетях, - сказали на телеканале. - Таким образом вместе мы сможем привлечь внимание максимального количества людей к проблеме".