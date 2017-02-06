Коллеги и поклонники проводили Георгия Тараторкина цветами и аплодисментами

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотни людей - друзья, коллеги и поклонники - пришли в понедельник в Театр имени Моссовета, чтобы проститься с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным. Тараторкин скончался 4 февраля на 73-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Артиста в последний раз проводили с театральной сцены продолжительными аплодисментами, множеством цветов и десятком траурных венков от коллег и официальных лиц.

Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Камертон честности и порядочности

"Для меня и для Союза театральных деятелей (СТД), для всей театральной России это невосполнимая утрата. Это был камертон честности, порядочности и благородности", - охарактеризовал коллегу глава СТД Александр Калягин.

Друзья Тараторкина вспоминают о его бесконечной преданности храму искусства.

"Он был рыцарем театра. Он входил в театр, как в храм, чего почти никто из нас уже не делает. Перед спектаклем он выходил на сцену, проверял реквизит, он был в этом смысле педант. Но это именно оттого, что каждый раз ему хотелось, чтобы спектакль прошел на 200%", - рассказала партнер Тараторкина по многим постановкам, актриса Ольга Остроумова.

Генеральный директор театральной премии "Золотая маска" Мария Ревякина назвала Тараторкина "не просто коллегой, а другом, какого уже не будет". "Для всей "Маски" (Тараторкин был президентом премии "Золотая маска" - прим. ТАСС), для всех тех, кто работал с ним более 15 лет, это потеря величайшего сердца. Он успевал все: заботиться о своих внуках, детях, о нас всех, о фестивале. Уже болея, всегда говорил: чем надо помочь, куда сходить?" - отметила она.

Ректор Высшего театрального училища им. Щепкина Борис Любимов напомнил, что Тараторкин обладал "очень редким свойством - актер-семьянин". "Больше всего я его любил дома, в кругу семьи. Как он любил детей и внуков и, конечно, главный свет, радость и счастье его жизни - жену Катю", - вспомнил он.

Георгий Тараторкин: Раскольников, Блок, Каренин

Георгий Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде. Он закончил студию при ТЮЗе и был принят в труппу. Судьбоносной оказалась для молодого актера роль лейтенанта Шмидта в тюзовском спектакле "После казни прошу..." Именно тогда его увидел известный кинорежиссер Лев Кулиджанов и предложил сыграть Родиона Раскольникова в своем фильме "Преступление и наказание" по Достоевскому. Картина по праву была отмечена Государственной премией, в числе лауреатов значилась и фамилия 25-летнего Георгия Тараторкина, который до сих пор считается лучшим Раскольниковым мирового кинематографа.

После экранного триумфа актер был приглашен Юрием Завадским в Театр имени Моссовета. Там он тоже играл Раскольникова уже в сценической версии "Петербургские сновидения". Он был Александром Блоком в спектакле "Версия" Александра Штейна, Карениным в "Живом трупе" Льва Толстого, адвокатом Рольфе в пьесе Эбби Манна "Суд над судьями", созданной по материалам Нюрнбергского процесса. Играл в таких знаковых постановках, как "У врат царства" Кнута Гамсуна, "Цена" Артура Миллера, "Не будите мадам" Жана Ануйя.

Георгий Тараторкин также успешно снимался в кино, на счету актера - более 30 фильмов, среди которых "Маленькие трагедии", "Открытая книга", "Чисто английское убийство", "Дела сердечные", "Сирано де Бержерак". Кроме того, Тараторкин долгие годы являлся первым секретарем Союза театральных деятелей РФ, президентом фестиваля "Золотая маска" и профессором ВГИКа.