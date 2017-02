СМИ: на 84-м году жизни умер композитор и продюсер Дэвид Аксельрод

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Американский композитор и продюсер Дэвид Аксельрод, оказавший сильное влияние на современную музыку, в особенности на развитие хип-хопа, скончался в воскресенье вечером в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в понедельник электронная версия журнала Billboard.

Аксельрод спродюсировал свой первый альбом в 1959 году - диск "The Fox" саксофониста Гарольда Лэнда. Как пишет издание, "в дальнейшем музыкант стал пионером в объединении" таких стилей, как джаз, рок и ритм-н-блюз. В тот период он подготовил более десятка альбомов и некоторые критики тогда оценили их как "эксцентричные".

Дебютной работой Аксельрода в качестве музыканта стала пластинка "Song of Innocence", а его третий альбом "Earth Rot", в 1970 году был одним из первых музыкальных произведений, где поднимались темы экологии и защиты окружающей среды. Последний одноименный диск был издан британской звукозаписывающей компанией Mo'Wax в 2001 году. Три года спустя вышел в свет его концертный релиз David Axelrod Live and Royal Festival Hall. В 2008 году две его композиции - "Holy Thursday" и "The Edge" - были включены в музыкальное сопровождение к видеоигре Grand Thef Auto IV.