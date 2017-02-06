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Артист Юрий Стоянов стал лауреатом премии имени Владислава Стржельчика

Культура
6 февраля, 20:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
Актер попросил по усмотрению учредителей передать денежную составляющую награды тому артисту, который находится затруднительной жизненной ситуации
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Юрий Стоянов

Юрий Стоянов

© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Юрий Стоянов стал лауреатом независимой актерской премии имени Владислава Стржельчика. Награда была вручена ему в понедельник на торжественной церемонии в Доме актера имени Константина Станиславского.

Юрий Стоянов с теплотой вспомнил годы своей работы в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова и назвал подарком судьбы то, что ему довелось быть на сцене партнером Владислава Игнатьевича Стржельчика. Денежную составляющую премии лауреат попросил передать по усмотрению учредителей тому артисту, который попал в затруднительную жизненную ситуацию.

"Я желаю Юрию Стоянову успеха у самого себя", - сказал своему коллеге член жюри, народный артист СССР Олег Басилашвили. По словам Олега Валерьяновича, он был счастлив тому, что Стоянов нашел себя вместе с Олейниковым в программе "Наш Городок". "То собрание характеров, которые сыграл Юра, восполняют все то, что он не сыграл в Большом драматическом театре, хотя наше взаимное притяжение, я думаю, он чувствует до сих пор, потому что я очень его люблю как актера, и в нем всегда дремала эта шутовская в хорошем смысле слова клоунада, которая проявилась в "Нашем городке".

Премия, носящая имя народного артиста СССР Владислава Стржельчика (1921-1995), вручалась в понедельник в двадцатый раз. Эта награда считается очень престижной в кругу профессионалов. Она присуждается тем, в чьем творчестве, по мнению жюри, очевидны масштабы дарования, широта артистического диапазона, сценическая культура, подлинная духовность и самоотдача в работе.

В состав постоянного жюри премии входят вдова артиста Людмила Шувалова-Стржельчик, его коллеги по БДТ народные артисты СССР Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. В сценарий церемонии по традиции были включены кадры из театральных, кинематографических и телевизионных работ Владислава Стржельчика.

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