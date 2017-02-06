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"Экипаж" признан самым кассовым российским фильмом 2016 года

Культура
6 февраля, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Лента собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей
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Кадр из фильма "Экипаж", режиссер Николай Лебедев, 2016

Кадр из фильма "Экипаж", режиссер Николай Лебедев, 2016

© filmpro.ru

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Фильм Николая Лебедева "Экипаж" признан на церемонии вручения российской премии "Блокбастер" в Москве самым кассовым отечественным фильмом 2016 года.

Главный критерий отбора лауреатов - коммерческий успех картин, выпущенных в прошедшем году в российский кинопрокат.

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"Экипаж" собрал в прокате более 1,5 млрд рублей. Лента, снятая по мотивам "Экипажа" Александра Митты 1979 года, вошла и в пятерку картин, собравших в России и СНГ более 1,5 млрд рублей. Продюсерами года признаны спродюсировавшие картину Никита Михалков, Леонид Верещагин, Антон Златопольский.

Также в списке самых кассовых фильмов - "Отряд самоубийств" (1,6 млрд рублей), "Дэдпул" (1,7 млрд рублей), "Тайная жизнь домашних животных" (2,1 млрд рублей). Чемпионом кинопроката в России и СНГ назван "Зверополис" (более 2,2 млрд рублей).

Самой кассовой картиной ограниченного проката стала лента "Русские евреи. Фильм первый: До революции". Самым кассовым европейским фильмом оказалась картина "Бриджит Джонс-3", собравшая свыше 226 млн рублей. Самая кассовая российская лента в зарубежном прокате -  "Он - дракон" (9,08 млн долларов), самый кассовый фильм года в формате IMAX -  "Доктор Стрэндж" (более 200 млн рублей), самый кассовый российский анимационный фильм года - "Иван Царевич и Серый Волк-3" (почти 750 млн рублей).

Человеком года стал генеральный директор компании "Невафильм" Олег Березин.

В этом году премия отмечает свое 20-летие, поэтому появились и спецнаграды. Так, призы за вклад в развитие российской киноиндустрии получили Михалков и Верещагин ("ТриТэ"), Константин Эрнст, Анатолий Максимов (Дирекция кино), Эдуард Пичугин (Ленфильм), Сергей Сельянов (СТВ).

Профессиональная премия по итогам года в кинобизнесе "Блокбастер" учреждена журналом "Кинобизнес сегодня", целевая аудитория которого - кинодистрибьюторы, руководители студий, владельцы кинотеатров, а также представители деловой и финансовой элиты, имеющей отношение к кинобизнесу.

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