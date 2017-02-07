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CNN: рэпер Канье Уэст удалил сообщения о Трампе в своем аккаунте в Twitter

Культура
7 февраля, 2:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В декабре 2016 года музыкант был удостоен личной встречи с тогда еще избранным президентом США
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Президент США Дональд Трамп (слева) и рэпер Канье Уэст

Президент США Дональд Трамп (слева) и рэпер Канье Уэст

© EPA/JOHN TAGGART / BLOOMBERG / POOL

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст удалил все свои сообщения, написанные им в сервисе микроблогов Twitter, которые касались его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

О причинах действий рэпера не сообщается. Как напоминает телеканал, Уэст в декабре прошлого года удостоился личной аудиенции с тогда еще избранным президентом Трампом. Их встреча прошла в небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира бизнес-империи республиканца.

В одной из записей в Twitter, сделанных Уэстом после встречи, рэпер заявил, что ему "хотелось встретиться" с Трампом, чтобы "обсудить проблемы культурного многообразия". "Эти проблемы включают издевательства в школах, необходимость оказания помощи учителям, модернизацию учебного процесса и насилие в Чикаго, - написал тогда он. - Я счел важным установить прямую линию общения с будущим президентом, если мы хотим реальных преобразований".

Исполнитель также разместил фотографию подписанного Трампом специально для него номера журнала Time, который назвал республиканца "Человеком года", поместив его на свою обложку. Все эти "твиты" были удалены Уэстом.

39-летний Канье Уэст известен своим нередко эпатажным поведением и порой скандальными высказываниями. Рэпер ранее заявлял, что поддерживает Трампа, и критиковал исполнителей, выступавших за экс-соперницу республиканца на выборах президента Хиллари Клинтон. В 2015 году Уэст утверждал, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году. В ноябре прошлого года рэпер был госпитализирован, как сообщалось, из-за серьезного нервного срыва, вызванного стрессом, который он испытывал при работе над рядом проектов.

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