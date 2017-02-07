Театр Пушкина поставил для Веры Алентовой спектакль "Апельсины & лимоны"

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр имени Пушкина выпускает спектакль "Апельсины & лимоны", который поставил специально к юбилею народной артистки России Веры Алентовой. Во вторник состоится генеральный прогон, премьерные показы пройдут 9 и 10 февраля, а также 21 февраля - в день юбилея Алентовой, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валентина Елшанская.

Собеседница агентства пояснила, что "для остроумной комедии по пьесе Ноэла Коуарда "Сенная лихорадка" художественный руководитель Пушкинского театра, режиссер Евгений Писарев выбрал название "Апельсины & лимоны", от которого когда-то отказался автор". В главной роли - народная артистка России Вера Алентова. Ее героиня - актриса Джудит Блисс - завершила сценическую карьеру, но превращает в театр свою собственную жизнь.

По опыту мировых постановок, в этой роли всегда выступает именитая актриса - звезда, которая не боится ассоциаций с собственной судьбой и привносит в этот образ свой личный опыт, отметила пресс-атташе.

Ноэл Коуард (1899-1973) - один из самых востребованных англоязычных драматургов своего времени, из-под пера которого вышли такие хиты, как "Водоворот" и "Неугомонный дух". Его пьеса "Сенная лихорадка", написанная в 1925 году, также имела успех в Лондоне и до сих пор является одной из самых популярных английских пьес и с аншлагами идет на Бродвее.

Главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию.

Постановку осуществил Евгений Писарев. Сценограф - Зиновий Марголин, художник по костюмам - Виктория Севрюкова. Вместе с Верой Алентовой в спектакле заняты Борис Дьяченко, Анна Бегунова, Александр Дмитриев, Екатерина Клочкова, Александр Арсентьев, Ирина Петрова, Дмитрий Власкин, Нина Марушина.