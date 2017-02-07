Три художника из России примут участие в основном проекте Арт Биеннале в Венеции

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сто двадцать художников из 51 страны, в том числе трое из России - Таус Махачева, Ирина Корина и Вадим Фишкин, родившийся в России и работающий сейчас в Словении - примут участие в основном проекте Viva Arte Viva ("Да здравствует живое искусство!") 57-й биеннале современного искусства, которая пройдет с 13 мая по 27 ноября в Венеции. Об этом сообщается на сайте биеннале.

"В условиях конфликтов и мировой нестабильности, искусство является наиболее ценной частью цивилизации в то время, когда гуманизм находится под угрозой. Сейчас больше, чем когда-либо, проявляются роль и ответственность художника, поэтому крайне важно, чтобы биеннале стала местом свободного диалога между художниками и аудиторией", - цитирует пресс-служба биеннале слова куратора проекта Viva Arte Viva Кристин Масель.

Большинство из 120 художников - 103, представят свои работы в основном проекте биеннале впервые, среди них будут молодые и те, кого, по мнению куратора, незаслуженно забыли.

Вадим Фишкин уже был представлен на биеннале - в 1995 году в Павильоне России он показал совместный с Дмитрием Гутовым и Евгением Асом проект Reason is sometning, а десять лет спустя выставился в Павильоне Словении. Таус Махачева и Ирина Корина, отмеченные в России всеми возможными премиями в области современного искусства как лауреаты и финалисты, тоже не новички в Венеции. Корина принимала участие в проекте "Победа над солнцем" в павильоне России в 2009 году, а Махачева - в проекте "Любит- не любит" азербайджанского фонда Yarat! в рамках специальной программы 56-й арт-биеннале.

В числе звездных участников основного проекта - французский художник Филипп Паррено, датский художник Олафур Эллиасон и австрийский художник Франц Вест, скончавшийся в 2012 году обладатель Золотого льва 54-й арт-биеннале за вклад в искусство.

При этом, учитывая открытость нынешней биеннале для публики и общения, во время ее работы еженедельно каждую пятницу и субботу участники будут проводить встречи с аудиторией, которые впервые транслируются онлайн на сайте биеннале. Кроме того, там же будут выгружаться видео ролики с рассказами самих художников про работы, а в Центральном павильоне разместится библиотека, для которой они выбрали издания по своему вкусу.

Выставка в павильоне России

В Павильоне России покажут проект Theatrum Orbis Terrarum, отсылающий к названию первого в истории географического атласа современного типа, который был издан в 1570 году. В выставке принимают участие художники Гриша Брускин, Саша Пирогова, Георгий Кузнецов и Андрей Блохин из арт-группы Recycle, а также композитор, музыкальный руководитель Электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский.

Структура биеннале состоит из основного кураторского проекта - его показывают в Арсенале и Центральном павильоне в садах Джардини, а также нескольких десятков национальных выставок - они располагаются в собственных павильонах в Джардини и в венецианских палаццо. В этом году их 85, в том числе на биеннале дебютируют Казахстан, Антигуа и Барбуда, Кирибати и Нигерия.

История биеннале

По традиции, старейшая и самая авторитетная в мире биеннале современного искусства проходит в Венеции с 1895 года, с конца 1970-х - попеременно с биеннале архитектуры. Приглашенный куратор задает тему и готовит основную выставку, которая демонстрируется в Арсенале и Садах Джардини, где располагаются также павильоны разных стран, в том числе России. Как и на Венецианском кинофестивале, на биеннале раздают "Золотых львов": жюри выбирает лучшую национальную выставку, лучшую работу в основном проекте, вне конкурса вручается награда за вклад в архитектуру, а перспективный молодой архитектор получает "Серебряного льва".