Выставка "Революция" пройдет Лондоне при участии Третьяковки и Русского музея

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Выставка "Революция: русское искусство 1917-1932", которая откроется для публики в Королевской академии художеств в Лондоне 11 февраля, представит широту художественных высказываний в первые годы советской власти до провозглашения соцреализма. Об этом ТАСС рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которая принимала участие в обсуждении проекта еще работая на должности директора РОСИЗО.

Знаковый проект

"Эта выставка - один из самых ярких и знаковых проектов, которые будут организованы в Европе в 2017 году, когда все будут вспоминать, что с момента Октябрьской революции прошло сто лет", - сказала собеседница агентства.

Большинство экспонатов на выставке - из Третьяковской галереи, Русского музея, а также региональных российских музеев. Отправной точкой для организации проекта стала организованная искусствоведом Николаем Путиным ленинградская выставка 1932 года "Художники РСФСР за XV лет. Живопись. Графика. Скульптура" к 15-летию революции, организаторы ее переосмыслили и отчасти решились повторить.

До соцреализма

"Эта идея мне показалась очень интересной, потому что они действительно рассматривают этот очень важный период в отечественном искусстве - первые 15 лет при советской власти. В Лондоне показывают те годы советского искусства, когда было возможно существование самых разных художественных высказываний и хронологически показ завершается 1932 годом, когда эта возможность начинает исчезать - с него начинается история соцреализма", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, две центральные фигуры в экспозиции - это Казимир Малевич и Кузьма Петров-Водкин, их произведения расположены в двух центральных залах, вокруг которых выстаивается драматургия показа, при этом в зале Малевича воссоздана экспозиция его работ на выставке 1932 года.

"Организаторы делают акцент на позднем фигуративном Малевиче, на его трехмерных работах. Для них очень важной фигурой становится еще один художник, работающий в Ленинграде - Кузьма Петров-Водкин. Между их залами размещается серьезнейшая экспозиция с широким срезом художественной ситуации, существовавшей в советской России в эти 15 лет", - отметила Трегулова.

На выставке представлен и "Динамический супрематизм" Малевича, который в 1970 годы был обменян советским правительством на письма Ленина и находится сейчас в коллекции Галереи Тейт. Кроме того, здесь можно увидеть практически неизвестную картину "У гроба Ленина" Петрова- Водкина. Он был одним из немногих художников, кому удалось запечатлеть вождя после смерти, однако работа не экспонировалась по идеологическим соображениям.

Таким образом, в одном пространстве соединены и авангардистские произведения Василия Кандинского, Любови Поповой, Ивана Клюна, Ильи Чашника с полотнами "Ленин в Смольном" Исаака Бродского и "Потрет Сталина в кресле" Георгия Рублева.

Выставка продолжит свою работу до 17 апреля, потом некоторые произведения - в частности, картина Малевича из Тейт, войдут в экспозицию "Некто 1917" , которая откроется в Третьяковке осенью.