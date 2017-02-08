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Ученый: Бродский обогатил русскую поэзию заимствованиями из английской

Культура
8 февраля, 5:42 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
По словам Валентины Полухиной, первое знакомство будущего нобелевского лауреата с английской поэзией началось с того момента, когда он открыл для себя в 1962 году поэта XVI-XVII веков Джона Донна
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ЛОНДОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Выдающийся поэт ХХ века Иосиф Бродский (1940-1996) обогатил русскую поэзию заимствованиями из поэзии английской. С таким утверждением выступила на состоявшемся в Лондоне во вторник вечере памяти Бродского известный исследователь его творчества, российско-британский литературовед, профессор Килского университета Валентина Полухина, ставшая автором около двух десятков книг о поэте.

Что взято из английской поэзии

"Никто со времен Пушкина до Бродского ничего не взял из английской поэзии кроме идеи романтического поэта", - напомнила она, проведя параллели с переносом Пушкиным в русскую литературу черт французской поэзии. "Вы увидите, что грамматическая структура метафор у Бродского или введение абстрактной лексики, некоторая холодность, отстраненность, отсутствие сентиментальности - очень многое взято из английской поэзии", - добавила она.

По словам Полухиной, первое знакомство будущего нобелевского лауреата с английской поэзией началось с того момента, когда он открыл для себя в 1962 году поэта XVI-XVII веков Джона Донна. Затем, получив из рук Лидии Чуковской антологию современной английской поэзии, Бродский приступил к подробному изучению творчества других поэтов, как прошлого, так и своих современников.

Личные встречи с поэтом

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, с чего началось ее собственное знакомство с поэтом, Полухина сообщила: "Я впервые познакомилась с Бродским здесь, в Лондоне, в 1977 году. Я давно уже хотела с ним повстречаться и знала, что он бывает в британской столице ежегодно, иногда и по два - три раза в год. Мила Куперман (в прошлом советская супермодель Мила Романовская, которая стала женой графика Юрия Купермана и эмигрировала из СССР в первой половине 1970-х - прим. ТАСС) однажды мне сказала: "Валентина, приезжайте в Лондон. Сегодня Иосиф приходит ко мне на ужин".

"И я приехала к ней, она жила недалеко от лондонской Финчли-роуд, - продолжила Валентина Полухина. - Нас на этом ужине было всего четыре женщины, и он для нас целый вечер читал стихи по-русски".

"Я тогда сравнила его с Пушкиным в разговоре. Он на меня сурово посмотрел и сказал: "Валентина, имейте в виду, на меня такие комплименты не действуют. Если вы действительно так считаете, то докажите это". Теперь вы понимаете, откуда взялись мои 18 книг о Бродском?", - заметила профессор.

Валентина Полухина также рассказала о том, как она стала приглашать современных русских поэтов в Килский университет и охотно делилась своими гостями с другими высшими учебными заведениями Великобритании. "Я пригласила в общей сложности около 70 русских поэтов, в том числе дважды и Иосифа Александровича Бродского", - рассказала она, сообщив, что речь идет о 1978 и 1985 годах. Тогда, сказала Полухина, Бродский выступил в Ливерпуле, Манчестере, Сассексе, в Школе славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона, в Лондонском университете.

Продолжение вечера памяти

В состоявшемся вечере также принял участие по каналу видеосвязи из России и поэт Александр Левашов, который подробно ознакомил лондонскую аудиторию с непростой историей создания квартиры-музея Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге и основанном для реализации этой цели специальном фонде. Собравшимся также был показан посвященный поэту советско-американский фильм 1990 года под названием "Joseph Brodsky: A Maddening Space" ("Иосиф Бродский: пространство, которое сводит с ума").

Бродский в Великобритании

Нобелевский лауреат серьезно интересовался британской культурой, историей, стилем жизни. Эти чувства нашли отражение в стихах по мотивам произведений английских поэтов, которые он начал писать еще в СССР. После высылки Бродского из СССР 4 июня 1972 года он бывал в Англии почти ежегодно для участия в поэтических фестивалях, чтения лекций, встреч и поездок по стране с друзьями. Именно в Лондоне в октябре 1987 года поэт узнал о присуждении ему Нобелевской премии, обедая с писателем Джоном ле Карре в китайском ресторане в районе Хэмпстед.

6 июня 2016 года на территории Килского университета в графстве Стаффордшир был установлен бронзовый бюст Иосифа Бродского.

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