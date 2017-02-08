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Выставка "Шедевры Византии" из греческих музеев открывается в Третьяковке

Культура
8 февраля, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Организаторы проекта, который проходит в рамках перекрестного года России и Греции, отмечают, что все представленные экспонаты раскрывают историю византийской культуры
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выставка "Шедевры Византии" с уникальными памятниками византийского искусства из греческих музеев и частных собраний открывается в среду в главном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве рядом с залами постоянной экспозиции древнерусского искусства XI-XVII веков.

"Это дает возможность проследить параллели и увидеть особенности произведений русских и греческих художников", - пояснили ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи.

Так, например, на выставке искусство XII века представлено небольшой иконой "Воскрешение Лазаря", а в Третьяковской галерее находится чтимая на Руси икона "Богоматерь Владимирская", привезенная из Константинополя в этом же столетии и послужившая основой для создания новых иконографий русскими мастерами.

Всего из Греции привезли 18 византийских шедевров X-XV веков - 12 икон, две рукописи с иллюстрациями, покров и две кадильницы. Центральное место на выставке занимает "Богоматерь Кардиотиса" первой половины XV века из собрания Византийского и Христианского музея в обрамлении "Богоматери Одигитрии" XV века и "Святителя Николая" начала XVI века из частной коллекции. Особое внимание в музее рекомендуют обратить на серебряный процессионный крест конца Х века, на котором выгравированы образы Христа, Богоматери и святых, образ святой Марины конца XIV - начала XV века и двустороннюю икону "Богоматерь Одигитрия. Распятие" XIV века.

Организаторы проекта, который проходит в рамках перекрестного года России и Греции, отмечают, что все представленные экспонаты раскрывают историю византийской культуры и помогают проследить взаимное влияние восточного и западно-христианского искусства. Так, например, техника резьбы по дереву для рельефа с образом великомученика Георгия со сценами жития, скорее всего, была заимствована из западной традиции, в то время как обрамление из клейм создано в соответствии с канонами византийской живописи. Для более содержательного просмотра каждый экспонат сопровождается пояснением, которое подготовили греческие музейщики.

Выставка "Шедевры Византии" продолжит работу до 9 апреля.

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