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Дэнни Бойл планирует снять третью часть фильма "28 дней спустя"

Культура
8 февраля, 12:03 UTC+3 /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
Создатели картины уже обсуждают разные варианты продолжения, однако пока не известно, когда именно начнутся съемки
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МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер фильмов "Миллионер из трущоб", "На игле" и "Пляж" Дэнни Бойл планирует снять третью часть своей картины про зомби "28 дней спустя". Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, представляя свою новую ленту T2 Trainspotting ("На игле-2").

"У нас уже есть идеи для третьей части ("28 дней спустя" - прим. ТАСС), пока они еще очень сырые, - отметил Бойл. - Но мы уже начали обсуждать разные возможности продолжения, не знаю, когда именно, но это будет осуществлено".

"28 дней спустя" - фильм ужасов, который Бойл снял в 2002 году. В главных ролях снимались Киллиан Мерфи и Наоми Харрис.

Действие фильма разворачивается в наши дни в Великобритании, пораженной пандемией высокозаразного вируса, превращающего людей в безумных убийц. В 2007 году был выпущен фильм-сиквел "28 недель спустя".

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