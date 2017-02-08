Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Медине откроется первый театр

Культура
8 февраля, 14:52 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Покровителем проекта выступил саудовский принц Султан бен Сальман Аль Сауд
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Первая в истории Медины в Саудовской Аравии театральная площадка появится уже в феврале, ознаменовав тем самым вступление священного для мусульман города в "должность" столицы исламского туризма 2017. Покровителем этого проекта выступил один из наиболее авторитетных политических и культурных деятелей королевства саудовский принц, второй сын действующего монарха, первый из жителей региона покоривших космос Султан бен Сальман Аль Сауд.

Принц Султан является председателем Комиссии по туризму и национальному наследию. В открытии театра под открытым небом, который расположится в центральном парке им. короля Фахда, примут участие несколько десятков творческих коллективов из разных стран европейского и латиноамериканского регионов. Но "первую скрипку" будут играть театральные труппы "исламского мира", отмечает издание Saudi Gazette.

Члены организационной комиссии, инженеры, рабочие завершают последние приготовления, чтобы сдать объект к 18 февраля. В этот день все театральные выступления будут также транслироваться на цифровых мониторах, рассредоточенных в парке им. короля Фахда, и сопровождаться лазерным шоу и пиротехническим представлением.

Вместительность театра относительно небольшая, сооружение в диаметре не превышает 80 метров. С одной стороны возвышаются каменные скамьи - места для сидения, в углублении расположена небольшая сцена, ограниченная высокой белой стеной - экраном для создания сценических эффектов с помощью фото и видео ряда.

Как заявили организаторы, театр будет функционировать ровно год до выбора Организацией исламского сотрудничества столицы исламского туризма 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
12
Историческое перевоплощение: выставка Ясумасы Моримуры в ГМИИ им. А.С. Пушкина
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
4
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
5
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
6
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
7
Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки
Темы дня
Реклама