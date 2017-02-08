В Медине откроется первый театр

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Первая в истории Медины в Саудовской Аравии театральная площадка появится уже в феврале, ознаменовав тем самым вступление священного для мусульман города в "должность" столицы исламского туризма 2017. Покровителем этого проекта выступил один из наиболее авторитетных политических и культурных деятелей королевства саудовский принц, второй сын действующего монарха, первый из жителей региона покоривших космос Султан бен Сальман Аль Сауд.
Принц Султан является председателем Комиссии по туризму и национальному наследию. В открытии театра под открытым небом, который расположится в центральном парке им. короля Фахда, примут участие несколько десятков творческих коллективов из разных стран европейского и латиноамериканского регионов. Но "первую скрипку" будут играть театральные труппы "исламского мира", отмечает издание Saudi Gazette.
Члены организационной комиссии, инженеры, рабочие завершают последние приготовления, чтобы сдать объект к 18 февраля. В этот день все театральные выступления будут также транслироваться на цифровых мониторах, рассредоточенных в парке им. короля Фахда, и сопровождаться лазерным шоу и пиротехническим представлением.
Вместительность театра относительно небольшая, сооружение в диаметре не превышает 80 метров. С одной стороны возвышаются каменные скамьи - места для сидения, в углублении расположена небольшая сцена, ограниченная высокой белой стеной - экраном для создания сценических эффектов с помощью фото и видео ряда.
Как заявили организаторы, театр будет функционировать ровно год до выбора Организацией исламского сотрудничества столицы исламского туризма 2018 года.