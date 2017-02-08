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Писатель Орхан Памук приедет в Россию и встретится со своими читателями

Культура
8 февраля, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Ему вручат премию "Ясная Поляна" за книгу "Мои странные мысли"
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Орхан Памук

Орхан Памук

© AP Photo/Jacquues Brinon

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук посетит Россию 20-26 февраля.

Об этом сообщили учредители литературной премии "Ясная поляна".

24 февраля Орхану Памуку вручат премию "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за книгу "Мои странные мысли". Писатель стал лауреатом этой престижной премии в 2016 году, но не смог присутствовать на официальной церемонии ее вручения.

Орхан Памук даст публичное интервью в Российской государственной библиотеке. Также в его программе - посещение Санкт-Петербурга и музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна".

Премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого в сотрудничестве с компанией Samsung Electronics. Жюри выбирает из российских авторов тех, чьи произведения сохраняют традиции классической литературы и одновременно обозначают актуальные тенденции современной русской литературы.

С 2015 года премия также вручается в номинации "Иностранная литература".

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