Чечня планирует снять фильм совместно с кинематографистами Якутии

ГРОЗНЫЙ, 8 февраля. /ТАСС/. "Чеченфильм" и фонд поддержки кинематографии СКФО заключил с кинокомпанией из Якутии "Сахафильм" договоренность по прокату и производству фильмов, сообщил ТАСС генеральный директор чеченской кинокомпании Беслан Терекбаев.

"Начнем мы с художественного проекта, а в дальнейшем планируем ежегодно делать совместные работы с "Сахафильм", потому что якутский прокат нам очень интересен. Сейчас мы будем искать сценарий, идеи, как объединить два народа. Фильм, безусловно, будет национальным, колоритным, и в главных ролях будут якуты и чеченцы", - сказал Терекбаев.

По его словам, кинокомпания республики существует за счет инвестиций, в 2016 году "Чеченфильм" запустил пять полнометражных совместных проектов. "В их числе фильм "Прощаться не будем" про Великую отечественную войну, "Училка 2" , а также совместный проект с Казахстаном "Самая красивая комедия". В 2016 году мы запустили и первый кавказский боевик "Столкновение", который, к сожалению, из-за финансовых проблем находится на стадии ремиссии, но думаю, весной 2017 года мы продолжим работу над ним. Кроме того, "Чеченфильм" выиграл грант в ежегодном конкурсе Министерства культуры России на съемки совместного с Индией полнометражного художественного детского фильма "Лучшие друзья", который планируется выпустить в 2018 году", - отметил гендиректор.

Нехватка залов

В Чеченской Республике на сегодняшний день четыре действующих кинотеатра, из них два открыты в 2016 году при поддержке Фонда кино. При таком количестве залов прокат национального кино, по словам кинематографиста, обречен на провал.

"В прошлом году мы выиграли два гранта на запуск кинотеатров в двух крупных городах региона - Шали и Гудермесе, итого их четыре. Я уверен, если бы в каждом крупном населенном пункте были бы маленькие залы хотя бы на 50 или 100 человек, то чеченский кинематограф в разы задышал бы, потому что многое зависит от проката, чеченский фильм не сможет заработать в четырех кинотеатрах, поэтому мы выходим за рамки региона", - отметил собеседник.

Кавказское кино

Фильм "Босиком по небу" режиссера из Кабардино-Балкарии Султана Хажироко, который вышел в 2015 году, по сборам в ряде регионов Северного Кавказа обошел даже "Форсаж 7". По словам Терекбаева, это яркий пример того, что национальное кино в России обречено на успех, если оказать содействие в его развитии.

"Если даже нас будут смотреть только кавказцы, которые хотят видеть свое кино, это огромная аудитория. У нас на Северном Кавказе большие возможности для кино, здесь коренных народов 40-50, у каждого своя история, культура, идеи. Мы можем снимать бесконечно, нужна лишь поддержка", - отметил он.

Самый низкий прокат российских фильмов зафиксирован в Чечне и Ингушетии. "В последнее время идет такая тенденция, что большинство российских фильмов абсолютно нам не подходят по менталитету, в кругу чеченской семьи не посмотришь, в кинотеатры на них ходят одни мужчины", - пояснил гендиректор.