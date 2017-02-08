Минобрнауки рассматривает предложение ректора СПбГУ утвердить единый толковый словарь

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Минобрнауки РФ рассмотрит предложение ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева об утверждении единого толкового словаря. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов.
"Предложения от Николая Михайловича поступили, мы их рассматриваем. Утвердить единый толковый словарь может методическая комиссия, которая создана при Минобрнауки. Не думаю, что это можно решить мгновенно, но в обозримое время будет вынесено решение", - сказал он, пояснив, что речь может идти о нескольких месяцах.
Каганов отметил, что отсутствие единого толкового словаря государственного русского языка "не только не удобно, но и неправильно". "В этом я с Николаем Михайловичем полностью согласен: если бы такой толковый словарь был, было бы, конечно, здорово", - сказал замминистра.
Ректор СПбГУ Николай Кропачев ранее сообщил ТАСС, что несколько месяцев назад направил в Минобрнауки толковый словарь с предложением утвердить его в качестве общегосударственного эталона. Отсутствие общегосударственного эталонного толкового словаря, по его мнению, препятствует развитию русского языка как государственного и создает коммуникативные казусы. Ректор сообщил, что в СПбГУ эталонный толковый словарь применяется во внутриуниверситетском документообороте, в работе электронной приемной, куда может обратиться любой человек, и привел в пример позитивный опыт Франции и Германии, где единый толковый словарь уже несколько веков является основой общей коммуникации.
Как отметил ректор, на сегодня Министерством образования и науки утверждены 4 словаря, а толковый - нет.
СПбГУ - старейший университет России, основан в 1724 году, сейчас здесь около 30 тыс. обучающихся, включая аспирантов, подготовка ведется по более чем 1000 направлений. Одно из подразделений вуза - НИИ проблем государственного языка СПбГУ, созданный в 2015 году.