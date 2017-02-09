Ансамбль Игоря Моисеева с аншлагом начинает праздновать 80-летний юбилей

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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ) начинает праздновать свое 80-летие. Официально датой основания коллектива считается 10 февраля. Однако первый юбилейный концерт состоится в четверг в Концертном зале имени Чайковского, где моисеевцам обеспечен безусловный аншлаг. "Все билеты проданы", - сообщила ТАСС художественный руководитель-директор ГААНТ, народная артистка России Елена Щербакова.
"Выступать с концертами в день рождения коллектива - давняя традиция Ансамбля Моисеева, которая неукоснительно соблюдается на протяжении всей его 80-летней истории", - сказала Щербакова. По ее словам, состоится четыре юбилейных концерта.
"9 и 10 февраля мы выступим в зале имени Чайковского, который считаем родным домом. Ведь на этой сцене Ансамбль Моисеева, основанный 10 февраля 1937 года, работает с 1940 года", - пояснила руководитель ГААНТ. "А 16 и 17 марта гала-концерты состоятся на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), что тоже символично, потому что создатель нашего ансамбля Игорь Александрович Моисеев начинал свою творческую карьеру именно в Большом", - проинформировала Щербакова.
"Весь коллектив моисеевцев - от мала до велика - примет участие в концертах "Моисеевцам-80", - заявила худрук ГААНТ.
"По традиции, открывать юбилейный концерт будет самая любимая и, пожалуй, самая сложная программа "Дорога к танцу" - наш знаменитый класс-концерт. Он был поставлен Моисеевым в 1966 году. За этот класс-концерт ансамбль был удостоен звания "академический", а Игорь Александрович награжден Ленинской премией", - рассказала Щербакова.
Самые маленькие участники концерта исполнят белорусский танец "Крыжачок" - один из первых номеров, поставленный Моисеевым в 1937 году. Также в программе будут показаны работы Моисеева, признанные мировой классикой. "Хочу обратить особое внимание на "Рок-н-ролл", который Игорь Александрович поставил в 1961 году после первых гастролей в США, состоявшихся в 1958 году. Мы восстановили этот номер, и сегодня его великолепно принимает публика", - заметила худрук ГААНТ.
В программу включены также несколько номеров, созданных уже после ухода Моисеева, другими хореографами. В их числе - болгарский, македонский, памирский и сербский танцы, уточнила Щербакова. "Будет и премьера, - добавила она. - Адыгский танец "Тляпатет", который поставил для нас талантливый хореограф, народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев. Тляпатет - это название старинной обуви на высокой деревянной подошве (котурны), которую в Адыгее носили исключительно девушки и женщины княжеского сословия", - пояснила Щербакова.
Завершат программу юбилейных концертов "Половецкие пляски" на музыку Александра Бородина, их премьера состоялась в 1971 году во время гастролей ансамбля в Париже. С тех пор этот бесспорный шедевр в постановке Игоря Моисеева остается украшением репертуара созданного им ансамбля.
Чтобы достойно отметить юбилей ансамбля, государством выделена сумма порядка 17 млн рублей (точная цифра составляет 16 800 тыс. рублей - прим. ТАСС). Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в агентстве ТАСС 6 февраля, сообщила журналистам начальник отдела музыкального искусства департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Елена Емельянова.
"Сумма в 16 800 тыс. рублей выделена Ансамблю Моисеева в качестве целевой поддержки конкретных творческих проектов юбилейного года и будет потрачена на проведение концертов в Большом театре, выступления в зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже и региональные гастроли", - сообщила Емельянова.
Со своей стороны, худрук ГААНТ Елена Шербакова проинформировала, что сразу после юбилейных концертов в Большом театре Ансамбль Моисеева отправится в Париж.
"Предстоящее турне начнется 22 марта в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Его главный зал находился на ремонте, и открыть его предоставлено России - юбилейным концертом моисеевцев, - рассказала Щербакова. - Затем два концерта состоятся в Марселе. Дальнейшие выступления пройдут в Любляне и Антверпене. Завершится европейский тур в оперном театре Лозанны, где ГААНТ представит свое искусство в рамках российских культурных сезонов".
Кроме того, в мае моисеевцы отправятся в Израиль, а в ноябре выступят на сцене королевского театра Омана. "Ожидаются и гастроли по России, - добавила худрук ГААНТ. - Ансамбль побывает в Татарстане, посетит Благовещенск, впервые покажет свое искусство жителям Сахалина". "Таковы планы юбилейного года моисеевцев", - заключила Елена Щербакова.