Ансамбль Игоря Моисеева с аншлагом начинает праздновать 80-летний юбилей

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ) начинает праздновать свое 80-летие. Официально датой основания коллектива считается 10 февраля. Однако первый юбилейный концерт состоится в четверг в Концертном зале имени Чайковского, где моисеевцам обеспечен безусловный аншлаг. "Все билеты проданы", - сообщила ТАСС художественный руководитель-директор ГААНТ, народная артистка России Елена Щербакова.

"Выступать с концертами в день рождения коллектива - давняя традиция Ансамбля Моисеева, которая неукоснительно соблюдается на протяжении всей его 80-летней истории", - сказала Щербакова. По ее словам, состоится четыре юбилейных концерта.

"9 и 10 февраля мы выступим в зале имени Чайковского, который считаем родным домом. Ведь на этой сцене Ансамбль Моисеева, основанный 10 февраля 1937 года, работает с 1940 года", - пояснила руководитель ГААНТ. "А 16 и 17 марта гала-концерты состоятся на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), что тоже символично, потому что создатель нашего ансамбля Игорь Александрович Моисеев начинал свою творческую карьеру именно в Большом", - проинформировала Щербакова.

Концерт "Моисеевцам-80"

"Весь коллектив моисеевцев - от мала до велика - примет участие в концертах "Моисеевцам-80", - заявила худрук ГААНТ.

"По традиции, открывать юбилейный концерт будет самая любимая и, пожалуй, самая сложная программа "Дорога к танцу" - наш знаменитый класс-концерт. Он был поставлен Моисеевым в 1966 году. За этот класс-концерт ансамбль был удостоен звания "академический", а Игорь Александрович награжден Ленинской премией", - рассказала Щербакова.

Самые маленькие участники концерта исполнят белорусский танец "Крыжачок" - один из первых номеров, поставленный Моисеевым в 1937 году. Также в программе будут показаны работы Моисеева, признанные мировой классикой. "Хочу обратить особое внимание на "Рок-н-ролл", который Игорь Александрович поставил в 1961 году после первых гастролей в США, состоявшихся в 1958 году. Мы восстановили этот номер, и сегодня его великолепно принимает публика", - заметила худрук ГААНТ.

В программу включены также несколько номеров, созданных уже после ухода Моисеева, другими хореографами. В их числе - болгарский, македонский, памирский и сербский танцы, уточнила Щербакова. "Будет и премьера, - добавила она. - Адыгский танец "Тляпатет", который поставил для нас талантливый хореограф, народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев. Тляпатет - это название старинной обуви на высокой деревянной подошве (котурны), которую в Адыгее носили исключительно девушки и женщины княжеского сословия", - пояснила Щербакова.

Завершат программу юбилейных концертов "Половецкие пляски" на музыку Александра Бородина, их премьера состоялась в 1971 году во время гастролей ансамбля в Париже. С тех пор этот бесспорный шедевр в постановке Игоря Моисеева остается украшением репертуара созданного им ансамбля.

Юбилей за 17 млн рублей

Чтобы достойно отметить юбилей ансамбля, государством выделена сумма порядка 17 млн рублей (точная цифра составляет 16 800 тыс. рублей - прим. ТАСС). Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в агентстве ТАСС 6 февраля, сообщила журналистам начальник отдела музыкального искусства департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Елена Емельянова.

"Сумма в 16 800 тыс. рублей выделена Ансамблю Моисеева в качестве целевой поддержки конкретных творческих проектов юбилейного года и будет потрачена на проведение концертов в Большом театре, выступления в зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже и региональные гастроли", - сообщила Емельянова.

Со своей стороны, худрук ГААНТ Елена Шербакова проинформировала, что сразу после юбилейных концертов в Большом театре Ансамбль Моисеева отправится в Париж.

"Предстоящее турне начнется 22 марта в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Его главный зал находился на ремонте, и открыть его предоставлено России - юбилейным концертом моисеевцев, - рассказала Щербакова. - Затем два концерта состоятся в Марселе. Дальнейшие выступления пройдут в Любляне и Антверпене. Завершится европейский тур в оперном театре Лозанны, где ГААНТ представит свое искусство в рамках российских культурных сезонов".

Кроме того, в мае моисеевцы отправятся в Израиль, а в ноябре выступят на сцене королевского театра Омана. "Ожидаются и гастроли по России, - добавила худрук ГААНТ. - Ансамбль побывает в Татарстане, посетит Благовещенск, впервые покажет свое искусство жителям Сахалина". "Таковы планы юбилейного года моисеевцев", - заключила Елена Щербакова.