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Посол: ситуация со скифским золотом не повлияла на сотрудничество музеев РФ и Нидерландов

Культура
10 февраля, 0:42 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Александр Шульгин, однако, выразил надежду, что в итоге сложившаяся вокруг коллекции ситуация разрешится "к удовлетворению всех сторон"
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ГААГА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Музейное сотрудничество между Россией и Нидерландами продолжает развиваться, несмотря на ситуацию со скифским золотом. Об этом сообщил в четверг вечером в беседе с корреспонден ТАСС посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин на торжественном приеме по случаю Дня дипломатического работника.

"Конечно, мы надеялись на то, что суд внимательно рассмотрит это дело и примет во внимание все обстоятельства, в частности, тот факт, что коллекция имеет точное место происхождения, а именно Крым, - заметил он. - Экспонаты поступили сюда из крымских музеев, и в духе обычных музейных обменов они должны были вернуться в те музеи, которые их предоставили. Но, к сожалению, суд принял иное решение".

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"К счастью, пока это решение не отразилось на наши музейных обменах, - сказал дипломат. - Подтверждением тому является открывшаяся два дня назад выставка, посвященная последнему российскому императору Николаю Второму и его семье, в музее Эрмитаж на Амстеле. Это мероприятие прошло очень успешно и при большем скоплении народа".

Возвращаясь к теме скифского золота, Шульгин выразил надежду, что в конечном счете ситуация будет разрешена "к удовлетворению всех сторон".

Скифское золото - коллекция экспонатов из более 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, которому принадлежит Музей Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о возвращении экспонатов Украине. Российская сторона заявила о своем намерении оспорить это решение в апелляционном суде.

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Спор РФ и Украины о скифском золоте
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