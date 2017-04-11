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Фестиваль-посвящение Белле Ахмадулиной откроется в Московском международном Доме музыки

Культура
11 апреля, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Поэтический фестиваль продлится до 26 апреля
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Поэтический фестиваль "Приношение", посвященный 80-летию со дня рождения поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937-2010), откроется в Московском международном Доме музыки (ММДМ). Об этом сообщили в пресс-службе ММДМ.

В первый вечер в Театральном зале Дома музыки актриса Чулпан Хаматова в сопровождении саксофонистки Вероники Кожухаровой и пианистки Полины Кондратковой прочтет программу "Час, когда в души идешь - как в руки".

Центральным событием "Приношения" станет гала-концерт 19 апреля. Стихи Беллы Ахмадулиной прочтут известные актеры Валерий Гаркалин и Алиса Гребенщикова. Также состоится церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых поэтов.

"Россия как была, так и осталась страной поэзии. За два месяца конкурса более 5 тысяч человек прислали свои стихи", - отметил в разговоре с ТАСС президент ММДМ, народный артист СССР Владимир Спиваков. Лучших определило жюри, в состав которого вошли народный художник России, супруг Беллы Ахмадулиной Борис Мессерер, поэты Евгений Рейн, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович и Вера Полозкова, народные артисты Сергей Юрский и Владимир Спиваков.

Первая премия Всероссийского конкурса поэтов присуждена Александру Ринскому из Челябинска. Второй награды удостоены Стефания Данилова из Санкт-Петербурга и Екатерина Яшникова из Москвы. Третье место разделили Вячеслав Иванов из Смоленска и Даниил Поспелов из Реутова. На гала-концерте они представят свои сочинения.

26 апреля фестиваль закроет специальная программа поэтессы Веры Полозковой.

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