Фестиваль-посвящение Белле Ахмадулиной откроется в Московском международном Доме музыки

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Поэтический фестиваль "Приношение", посвященный 80-летию со дня рождения поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937-2010), откроется в Московском международном Доме музыки (ММДМ). Об этом сообщили в пресс-службе ММДМ.
В первый вечер в Театральном зале Дома музыки актриса Чулпан Хаматова в сопровождении саксофонистки Вероники Кожухаровой и пианистки Полины Кондратковой прочтет программу "Час, когда в души идешь - как в руки".
Центральным событием "Приношения" станет гала-концерт 19 апреля. Стихи Беллы Ахмадулиной прочтут известные актеры Валерий Гаркалин и Алиса Гребенщикова. Также состоится церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых поэтов.
"Россия как была, так и осталась страной поэзии. За два месяца конкурса более 5 тысяч человек прислали свои стихи", - отметил в разговоре с ТАСС президент ММДМ, народный артист СССР Владимир Спиваков. Лучших определило жюри, в состав которого вошли народный художник России, супруг Беллы Ахмадулиной Борис Мессерер, поэты Евгений Рейн, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович и Вера Полозкова, народные артисты Сергей Юрский и Владимир Спиваков.
Первая премия Всероссийского конкурса поэтов присуждена Александру Ринскому из Челябинска. Второй награды удостоены Стефания Данилова из Санкт-Петербурга и Екатерина Яшникова из Москвы. Третье место разделили Вячеслав Иванов из Смоленска и Даниил Поспелов из Реутова. На гала-концерте они представят свои сочинения.
26 апреля фестиваль закроет специальная программа поэтессы Веры Полозковой.