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В Москве началось прощание с Евгением Евтушенко

Культура
11 апреля, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Траурная церемония в ЦДЛ продлится до 13:00 мск, после чего поэта похоронят на Переделкинском кладбище
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся 1 апреля на 85-м году жизни, началось 11 апреля в 09:00 мск в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ).

Холл ЦДЛ задрапирован черным бархатом, инсталлированы портреты поэта. Один из них, самый большой, выполнен в черно-белой гамме.

Более ста представителей прессы прибыли в ЦДЛ. Здание оцеплено полицией, установлены специальные ограждения, организаторы готовятся к приему большого числа желающих проститься. Министр обороны РФ Сергей Шойгу одним из первых простился с поэтом.

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Гроб с телом Евтушенко установлен прямо на сцене Большого зала. Рядом места для родственников поэта - его вдовы Марии и сыновей.

Как сообщает пресс-служба ЦДЛ, гражданская панихида, на которой друзья и коллеги поэта смогут сказать о нем несколько слов, начнется в 11:00 мск. "Ведущий гражданской панихиды - советский и российский литературный критик, профессор Литературного института имени А. М. Горького Евгений Сидоров", - уточнили в пресс-службе.

Предполагается, что прощание продлится до 13:00 мск. После траурной церемонии кортеж с гробом Евгения Евтушенко направится на Переделкинское кладбище, где пройдут похороны. "На отпевании и похоронах будет присутствовать только узкий круг родственников (решение семьи)", - пояснили в ЦДЛ.

Сеславинский и Чилингаров о поэте

Глава Роспечати Михаил Сеславинский отметил, что в творчестве Евтушенко "можно найти все - и гражданскую лирику, и очень интимную, личную лирику, которая всегда поможет тебе в трудную минуту, поможет тебе в твоих чувствах, и за это ему отдельное спасибо". Сеславинский прочитал перед прессой стихотворение Евгения Евтушенко из сборника "Нежность".

Экс-сенатор Артур Чилингаров сказал журналистам, что у него была творческая экспедиция по реке Лена, тогда он встречался с Евтушенко. "Мы знаем друг друга, дружили, поэтому я здесь", - пояснил Чилингаров.

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