Большой театр впервые дает спектакль для молодежи по льготным билетам не дороже 600 рублей

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) впервые дает спектакль для молодежи, стоимость билетов на который не превышает 600 рублей. Это будет балет "Укрощение строптивой" на Новой сцене ГАБТ. Его показ организован в рамках специальной программы "Большой - молодым", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Условия программы

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин рассказал о программе и об условиях ее действия. "Программа "Большой - молодым" призвана придать дополнительный импульс формированию у театра своей молодежной аудитории, обеспечивая доступность и благоприятные условия посещения спектакля", - отметил Урин.

Билеты на спектакли, предназначенные к показу в рамках этой программы, продаются по специально назначенным доступным ценам (600 рублей и сто рублей за неудобное место). Купить их могут исключительно молодые люди (возрастной диапазон на момент покупки билета - от 16 до 25 лет) по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Гендиректор обратил особое внимание на то, что каждый владелец паспорта может купить только один билет и только для себя. Передавать приобретенный билет другому лицу не разрешается: при входе в театр на контроле паспортные данные, занесенные в билет, будут сверены с самим паспортом. При несоответствии данных (а тем более при отказе предъявить паспорт) зритель в зал допущен не будет.

Театр примет необходимые меры для того, чтобы программа работала исключительно для целевой аудитории, заявил Урин. Билеты печатаются на бланках строгой отчетности и продаются только в кассе Большого театра (окно № 3 кассы, расположенной в административном здании театра).

Билеты по "молодежным" ценам будут продаваться на несколько оперных и балетных спектаклей ежегодно, проинформировал гендиректор ГАБТ.

Программа "Большой - молодым" в действии

Запуск программы "Большой - молодым" состоялся 10 ноября 2016 года. В этот день ГАБТ начал продажу билетов по льготным ценам для тех, кому до 25 лет, на имеющий огромный успех у публики балет "Укрощение строптивой", его показ состоится на Новой сцене ГАБТ.

"Инициатива Большого давать адресные спектакли молодежной аудитории была встречена с большим энтузиазмом, - сообщили в пресс-службе. - Билеты на первый объявленный спектакль - представление балета "Укрощение строптивой" - были раскуплены в течение трех дней".

Со своей стороны, генеральный директор Большого театра Владимир Урин подчеркивает, что молодые люди смогут попасть в театр, заплатив за билет практически в десять раз меньше, чем прочие зрители. Урин обратил внимание на то, что неслучайно в качестве "первой ласточки" был выбран именно балет "Укрощение строптивой". Поставленный в современной манере, он должен быть особенно близок молодежной аудитории, считает руководитель ГАБТ.

Следующим спектаклем в рамках программы "Большой - молодым" станет опера "Евгений Онегин" в постановке известного режиссера Дмитрия Чернякова. Ее показ состоится 7 мая на Новой сцене ГАБТ. Как сообщается на сайте театра, все билеты на это представление также полностью проданы.