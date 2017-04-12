Балет Чайковского "Спящая красавица" Приморской сцены включен в программу "Русские сезоны"

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Балет Петра Чайковского "Спящая красавица" включен в программу "Русские сезоны", которая предполагает участие артистов из Японии в постановках в России. Премьера балета в классической постановке Мариуса Петипа состоится с 26 мая по 4 июня, сообщили ТАСС пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

"Событием, завершающим сезон, станет грандиозная премьера балета Петра Чайковского "Спящая красавица". Это красочная, масштабная постановка с классической хореографией Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева, декорациями и костюмами по эскизам Вячеслава Окунева. Премьера состоится в рамках программы "Русские сезоны" в преддверии Года культурных обменов России и Японии. Спектакли пройдут при участии артистов балета из Японии", - рассказал представитель театра.

В начале этого года Минкультуры России инициировало проведение нового ежегодного крупномасштабного международного проекта "Русские Сезоны". Он предполагает гастроли в Японии лучших российских учреждений культуры, имеющих мировую славу, проведение особо значимых выставок из российских музеев, фестиваля циркового искусства и фестиваля российского кино. В программу включено также участие японских артистов в спектаклях известных российских театров. Официальная церемония открытия "Русских сезонов" состоится 1 июня в Токио, она приурочена к началу гастролей Государственного академического Большого театра России в Японии.

Еще до официального старта программы состоялось несколько мероприятий. Так, на Приморской сцене Мариинского театра в марте состоялся вечер "Культурный мост Россия - Япония" с участием молодых солистов из Японии и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра.

1 января 2016 года бывший Приморский театр оперы и балета во Владивостоке приобрел статус Приморской сцены Мариинского театра. Присоединение к Мариинке позволило значительно расширить репертуар за счет переноса ряда постановок с главной сцены на Приморскую.