В России появится новый цирковой фестиваль

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Новый цирковой фестиваль появится в России, впервые он пройдет в августе в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил директор Большого московского государственного цирка (БГМЦ) Эдгард Запашный.
"В этом году появится новый фестиваль, он откроется в Санкт-Петербурге", - сказал он.
Со своей стороны гендиректор компании "Росгосцирк" Дмитрий Иванов пояснил, что программа фестиваля предусматривает проведение карнавала с артистами и животными. "Это будет особый праздник с особой атмосферой", - сказал он. Между тем, название и другие организационные моменты пока не разглашаются.
Кроме того, Запашный сообщил, что к Всемирному дню цирка, который отмечается 15 апреля, БМГЦ приготовил обширную программу. Так, по его словам, 14 апреля цирковая команда сыграет в КВН, 20 апреля будет организован футбольный благотворительный матч в Лужниках.
В тот же день состоится открытая репетиция в БМГЦ для пациентов детской больницы. "Мы покажем закулисье, покажем, как осуществляется дрессура", - сказал он. Запашный отметил, что пригласят и прессу: "Многие говорят о жестоком отношении к животным. Мы готовы все показать СМИ и доказать, что это не так".
Иванов сообщил, что к Дню цирка готовятся мастер- классы, фотосессии в подведомственных цирках по всей России.