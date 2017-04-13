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Сталлоне подал в суд на Warner Bros. за невыплаченные проценты от сборов фильма

Культура
13 апреля, 4:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В иске утверждается, что по контракту киностудия должна была выплатить актеру 15% от сборов фильма "Разрушитель", если они превысят сумму $125 млн. Фильм заработал в мировом прокате более $159 млн
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Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

© Photo by Matt Sayles/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне подал в суд на Warner Bros. Entertainment, обвинив компанию в том, что она не выплатила звезде его долю от кассовых сборов фильма "Разрушитель" ("Demolition Man, 1993). Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, в иске, поданном в суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), утверждается, что, согласно условиям контракта, актер должен был получить 15% от сборов картины в случае, если они составят свыше $125 млн. Согласно заявлению принадлежащей Сталлоне компании Rogue Marble Productions, фантастический боевик "Разрушитель" заработал в мировом прокате более $159 млн.

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Однако Warner Bros., которой принадлежат права на ленту, ранее заявила, что фильм с бюджетом $57 млн не окупился, отмечается в иске. После того, как Rogue Marble Productions потребовала разъяснить ситуацию, киностудия отправила Сталлоне чек на сумму $2,8 млн без каких-либо объяснений.

"Киностудии известны своей жадностью", - приводит Bloomberg заявление Rogue Marble. "В этом случае имели место откровенные, очевидные и преднамеренные непорядочные действия, предпринятые в отношении международно признанного таланта", - отметили в компании.

По данным Bloomberg, помимо выплаты причитающихся ему средств Сталлоне рассчитывает на компенсацию, размер которой не указывается. 70-летний актер также надеется, что, одержав победу в суде, ему удастся положить конец повсеместной, по его словам, практике, при которой киностудии частично лишают актеров их законных выплат.

Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях "Рокки" (Rocky) и "Рэмбо" (Rambo). Является трехкратным номинантом на премию "Оскар". В 2016 году за исполнение роли боксера Рокки Бальбоа в фильме "Крид: Наследие Рокки" (Creed, 2015) Сталлоне был удостоен "Золотого глобуса".

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