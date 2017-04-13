Национальный музей Китая в рамках акции "Ночь музеев" открыл выставку "Голос Волги"

ПЕКИН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Национальный художественный музей Китая ("Мэйшугуань") в рамках акции "Ночь музеев" открыл выставку "Голос Волги", на которой представлены картины российских художников. Она включает около ста полотен советских и российских художников, среди которых братья Ткачевы, Андрей Мыльников, Алексей Быстров, Александр Ситников, Хамид Савкуев, Сергей Овсепян и многие другие.

"Организация таких показов способствует росту интереса китайских граждан к искусству в самом широком смысле. Нынешнее мероприятие немного отличается по формату, но при этом схоже по замыслу, так как вечернее время добавляет картинам особое очарование и шарм", - заявил на церемонии открытия выставки посол России в Китае Андрей Денисов.

"Художник всегда остро чувствует время и пространство, поэтому сквозь картины мы можем увидеть мир его глазами, узнать, какие вопросы и события его интересуют, что его заботит. Сегодняшняя выставка - единственная в своем роде. Уверен, что многие знатоки и ценители русской живописи со всего Китая хотели бы сегодня оказаться среди нас", - сказал посол.

В свою очередь директор Национального художественного музея Китая У Вэйшань подчеркнул важность выставки. "Среди наших гостей далеко не все разговаривают по-русски, но гораздо больше людей понимают язык живописи. Культура не может существовать без искусства, и эта выставка очень важна для нас", - отметил он.