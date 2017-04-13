Ансамбль имени Александрова даст 10 концертов в девяти городах Словакии

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ПРАГА, 13 апреля. /ТАСС/. Гастроли Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова пройдут в Словакии с 24 мая по 3 июня. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС по телефону заместитель начальника-художественного руководителя ансамбля Михаил Марушевский.
"В Словакии пройдет 10 концертов. Они состоятся в девяти городах республики. Будет исполнен наш классический репертуар, включая наиболее полюбившиеся песни военных лет", - подчеркнул он.
Музыкальный коллектив выступит в Братиславе, городах Жилина, Тренчин, Приевидза, Кошице, Попрад, Брезно, Банска-Бистрица и Нитра. В словацкой столице будет дано два концерта.
"По имеющимся данным, уже все билеты проданы", - отметил Марушевский.
Концерты ансамбля будут начинаться с минуты молчания в память о 64 артистах, погибших 25 декабря прошлого года в авиакатастрофе под Сочи.
Словакия станет заключительной страной в ходе первого турне ансамбля нового состава по Евросоюзу. В ходе него "александровцы" выступят также в Чешской Республике и Венгрии.
"Это уже наши вторые зарубежные гастроли с новым составом коллектива. Первые состоялись в Стамбуле с 6 по 9 апреля. Мы дали там два концерта перед членами и сотрудниками аппарата правительства, представителями силовых структур Турции, а также членами дипломатического корпуса, аккредитованного в этой стране. Они прошли с огромным успехом", - сказал Марушевский.
Европейское турне "александровцев" начинается 11 мая концертом в городе Злин (Южная Моравия - юго-восток Чешской Республики). В Чехии будет дано 14 концертов. В Венгрии, в Будапеште, запланировано лишь одно выступление - 23 мая.
"В Москву мы возвращаемся 4 июня после завершения гастролей в Словакии", - сказал заместитель начальника ансамбля.