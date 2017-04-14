Пресс-конференция, посвященная фестивалю "Мой Евтушенко". Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная фестивалю "Мой Евтушенко", который начался народной акцией в социальных сетях и завершится 13 июня 2017 года.

О программе фестиваля рассказывают вдова поэта Мария Евтушенко, продюсер фестиваля Сергей Винников, ректор Института современного искусства Ирина Сухолет, композитор Лора Квинт и актер, участник фестиваля Дмитрий Харатьян.

В рамках фестиваля пройдут концерт в Большом зале Московской консерватории и музыкально-поэтический спектакль в Государственном Кремлевском дворце.