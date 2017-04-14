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Пресс-конференция, посвященная фестивалю "Мой Евтушенко". Видеотрансляция

Культура
14 апреля, 11:09 UTC+3
Фестиваль начался народной акцией в социальных сетях и завершится 13 июня 2017 года
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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная фестивалю "Мой Евтушенко", который начался народной акцией в социальных сетях и завершится 13 июня 2017 года.

О программе фестиваля рассказывают вдова поэта Мария Евтушенко, продюсер фестиваля Сергей Винников, ректор Института современного искусства Ирина Сухолет, композитор Лора Квинт и актер, участник фестиваля Дмитрий Харатьян.

В рамках фестиваля пройдут концерт в Большом зале Московской консерватории и музыкально-поэтический спектакль в Государственном Кремлевском дворце.

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