Пресс-конференция, посвященная фестивалю "Мой Евтушенко". Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная фестивалю "Мой Евтушенко", который начался народной акцией в социальных сетях и завершится 13 июня 2017 года.
О программе фестиваля рассказывают вдова поэта Мария Евтушенко, продюсер фестиваля Сергей Винников, ректор Института современного искусства Ирина Сухолет, композитор Лора Квинт и актер, участник фестиваля Дмитрий Харатьян.
В рамках фестиваля пройдут концерт в Большом зале Московской консерватории и музыкально-поэтический спектакль в Государственном Кремлевском дворце.