Медведев поздравил Михаила Плетнева с 60-летием

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя и главного дирижера Российского национального оркестра, лауреата Государственных премий России с 60-летием. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина опубликован на официальном сайте правительства РФ.
"Вас по праву считают одним из самых неординарных музыкантов нашего времени, в котором гармонично сочетается талант пианиста, дирижера и композитора", - говорится в тексте телеграммы.
По словам Медведева, когда Плетнев играет на фортепиано или берет в руки дирижерскую палочку, он становится "полноправным соавтором музыкальных произведений". Люди ценят это и считают большой удачей побывать на концертах созданного артистом Российского национального оркестра.
Плетнев дебютировал как дирижер в 1980 году. К этому времени за его плечами была Московская консерватория и победы на Международном юношеском фортепианном конкурсе в Париже, Всесоюзном конкурсе пианистов в Ленинграде и VI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. В 1990 году маэстро основал Российский национальный оркестр, быстро завоевавший признание публики. Деятельность Плетнева отмечена высокими наградами, включая четыре Государственные премии РФ (1982, 1993, 1996, 2006), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, премию "Грэмми" за лучшее исполнение камерной музыки и многие другие.