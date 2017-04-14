Фирма "Мелодия" выпустит первую часть "Антологии русской симфонической музыки"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" 17 апреля представит первую часть масштабного проекта "Антология русской симфонической музыки", лимитированной коллекции записей оркестровых сочинений русских композиторов XIX и XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе звукозаписывающей компании.

"В течение одного столетия музыкальное искусство России прошло колоссальную эволюцию, и благодаря "Антологии" слушатель получает возможность охватить этот яркий и стремительный путь", - отметили в "Мелодии".

Первый из трех комплектов "Антологии" включает в себя произведения русских композиторов в хронологическом порядке на 55 дисках. Это сочинения Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Танеева, Лядова, Калинникова, Аренского, Ляпунова и Метнера. Большая часть записей сделана Госоркестром СССР под управлением Евгения Светланова.

Именно деятельность Светланова по сохранению малоизвестных страниц русской музыки легла в основу проекта. Выдающийся дирижер работал над созданием "Антологии" более 25 лет.

Первый бокс "Антологии" представляет собой кашированную коробку из твердого картона с крышкой. Издание содержит буклет в твердом переплете на четырех языках - русском, английском, французском, немецком - с иллюстрациями обложек оригинальных пластинок. Из тысячи экземпляров тиража 600 боксов заказали дистрибьюторы Европы, Америки, Японии, подчеркнули в фирме "Мелодия".

Осенью ожидается выход второго комплекта "Антологии" с полным собранием оркестровой музыки Глазунова, сочинениями Рахманинова и Скрябина, 14 симфониями Мясковского, записями классиков советской музыки - Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, а также избранными сочинениями отечественных композиторов ХХ столетия (Р. Щедрина, А. Эшпая, Т. Хренникова, М. Вайнберга, Р. Глиэра, Ан. Александрова, Г. Галынина, З. Компанейца, Р. Бойко), большинство из которых будут опубликованы впервые, анонсировала компания.