Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Записную книжку Анны Ахматовой выставят на торги 10 мая

Культура
14 апреля, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
В книжке содержатся заметки поэта о ее творческой деятельности
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Записную книжку Анны Ахматовой и первое издание "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина выставят на торги 10 мая. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы организаторов цикла мероприятий "Золотое кольцо России – 50 лет!".

"В Центральном Манеже Москвы 10 мая пройдет благотворительный вечер, посвященный открытию цикла мероприятий "Золотое кольцо России - 50 лет!" - отмечено в сообщении. - Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги несколько редчайших экспонатов, среди которых записная книжка известной российской поэтессы Анны Ахматовой".

В книжке содержатся заметки Ахматовой о ее творческой деятельности. "Цены на подобного рода автографы на российском рынке достигают 5-6 миллионов рублей", - уточнили в пресс-службе.

Первое издание поэмы "Руслан и Людмила" выставят на торги

На торгах будут представлены лоты, обладающие несомненной коллекционной и музейной ценностью, среди которых первое издание книги "Руслан и Людмила" (1820 год), а также первое издание комедии "Горе от ума" А. С. Грибоедова (1833 год).

Устроители информировали, что часть вырученных средств будет направлена в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Русфонд".

Цикл фестивалей "Золотое кольцо России - 50 лет!" пройдет 10-28 мая при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры города Москвы и ГИБДД МВД РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
Валентина Терешкова, Владимир Путин и Алексей Леонов во время просмотра фильма "Время первых"
5
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"
15
В Москве простились с Евгением Евтушенко
7
В Переделкине завершилось отпевание поэта Евгения Евтушенко
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Украина обвинила РФ в создании негативного информационного фона вокруг "Евровидения-2017"
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама