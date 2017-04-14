Записную книжку Анны Ахматовой выставят на торги 10 мая

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Записную книжку Анны Ахматовой и первое издание "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина выставят на торги 10 мая. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы организаторов цикла мероприятий "Золотое кольцо России – 50 лет!".

"В Центральном Манеже Москвы 10 мая пройдет благотворительный вечер, посвященный открытию цикла мероприятий "Золотое кольцо России - 50 лет!" - отмечено в сообщении. - Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги несколько редчайших экспонатов, среди которых записная книжка известной российской поэтессы Анны Ахматовой".

В книжке содержатся заметки Ахматовой о ее творческой деятельности. "Цены на подобного рода автографы на российском рынке достигают 5-6 миллионов рублей", - уточнили в пресс-службе.

Первое издание поэмы "Руслан и Людмила" выставят на торги

На торгах будут представлены лоты, обладающие несомненной коллекционной и музейной ценностью, среди которых первое издание книги "Руслан и Людмила" (1820 год), а также первое издание комедии "Горе от ума" А. С. Грибоедова (1833 год).

Устроители информировали, что часть вырученных средств будет направлена в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Русфонд".

Цикл фестивалей "Золотое кольцо России - 50 лет!" пройдет 10-28 мая при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры города Москвы и ГИБДД МВД РФ.