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СМИ: Анджелина Джоли купила за $25 млн историческую виллу в Лос-Анджелесе

Культура
14 апреля, 16:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
В этом доме жил режиссер Сесил ДеМилль
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Актриса Анджелина Джоли приобрела одну из самых дорогостоящих вилл в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) за $25 млн. Особняк, построенный в 1913 году, является историческим зданием, так как в нем жил американский режиссер Сесил ДеМилль до своей кончины в 1959 году. Об этом сообщил новостной портал TMZ, специализирующийся на конфиденциальной информации из жизни знаменитостей.

Вилла, вмещающая шесть спален и 10 бассейнов, выставлялась на продажу за $25 млн. По сведениям TMZ, Джоли предложила заплатить почти идентичную сумму, данное предложение было принято.

После заезда актриса станет соседкой таких известных людей, как актрисы Натали Портман и Эллен Помпео, обладателя кинопремии "Оскар" этого года за лучшую мужскую роль актера Кейси Аффлека, рэпера Уильяма Адамса, более известного под псевдонимом Will.i.am и являющегося лидером хип-хоп группы The Black Eyed Peas.

Джоли в прошлом году рассталась с мужем Брэдом Питтом. Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только 23 августа 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых являются приемными. После подачи заявления на развод актриса вместе с потомством переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в той же Калифорнии.

Американская актриса, режиссер, сценарист, обладательница множества премий, в том числе "Оскара", дебютировала в кино в 1982 году. Известность пришла к ней после того, как она сыграла героиню видеоигр Лару Крофт в фильмах "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (Lara Croft: Tomb Raider , 2001) и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни" (Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, 2003). Этот успех закрепили такие кассовые картины, как "Малефисента" (Maleficent, 2014), "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2005), "Особо опасен" (Wanted, 2008), "Солт" (Salt, 2010).

Джоли известна гуманитарной деятельностью и активной гражданской позицией, является послом доброй воли ООН, а с 2012 года - специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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