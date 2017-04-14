Глава Росгосцирка: российским циркам нужны господдержка и преференции в работе за рубежом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российским циркам требуются государственные субсидии для эффективной работы, а на самоокупаемость они смогут выйти не ранее 2020 года. Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии Международного дня цирка высказал Дмитрий Иванов, генеральный директор федерального предприятия Росгосцирк, объединяющего 42 цирка в России.

Праздник, который во всех странах отмечают 15 апреля, появился в 2010 году по инициативе Всемирной цирковой федерации и Европейской цирковой ассоциации.

"Мы как крупнейшая цирковая компания в мире готовимся к этому событию. Цирки, входящие в компанию Росгосцирк, проведут в этот день праздничные мероприятия: кавалькады, выставки, специальные мастер-классы, фотосессии с артистами", - рассказал Иванов.

Преференции в России и за рубежом

Собеседник агентства отметил, что российское цирковое искусство популярно в России и за границей, но ему требуется поддержка.

"Когда наши продюсерские центры или цирк Никулина пытаются выехать за рубеж со своей программой, им предъявляют определенные требования, связанные с аккредитацией и прочими финансовыми ограничениями, - сказал Иванов. - Cirque du Soleil, например, пользуется такими же преференциями, что и российские цирки. Изучив опыт друг друга, надо прийти к общему знаменателю для того, чтобы быть на равных, чтобы наши права не ущемлялись".

Говоря о государственном субсидировании компании, Иванов отметил, что без такой поддержки компания пока не сможет обойтись. "Без субсидии мы не справимся, - сказал он. - Господдержка в этом году составляет 1,3 млрд рублей. Нам необходимо отремонтировать еще 10-15 цирков". О самоокупаемости, по словам гендиректора, можно говорить не ранее 2020 года.

Иванов подчеркнул, что в этом году будут введены в эксплуатацию после ремонта четыре цирка - во Владивостоке, Рязани, Кисловодске и Нижнем Тагиле. "Я считаю, что это очень хороший показатель. Если мы по три-четыре цирка будем вводить каждый год, то это можно будет считать хорошим результатом", - отметил он.

Гастроли и международная деятельность

Глава Росгосцирка рассказал, что в планах компании - открытие офиса в Пекине, а не только сотрудничество с Японией и Израилем, о чем говорилось ранее. "Недавно у меня были представители Китая с предложением об открытии офиса в Пекине, - сообщил Иванов. - Ждем письмо от министра культуры КНР для того, чтобы вступить в переговорный процесс. Этот офис нужен будет для плановой организации гастролей российских артистов".

По его словам, компания постоянно оптимизирует рабочий график артистов за счет соглашений с другими цирками. "Мы резко сократили количество артистов, находящихся на вынужденном простое, - рассказал он. - Этого мы добились в результате подписания соглашения с цирками, не входящими в состав Росгосцирка: в Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае; работаем с цирками в Минске и в Гомеле".

В рамках этой программы осуществляется сотрудничество и цирками в Донбассе. "Работаем в Луганске и Донецке, - отметил собеседник агентства. - Понимаем, что в этих городах сложилась непростая ситуация. Мы им помогаем и делаем это на льготных условиях. Они находятся в зоне нашего пристального внимания, в том числе и по части безопасности артистов".

По словам Иванова, в ближайшее время компания удивит зрителей новыми программами.

Активно идет период подготовки новой программы - "Цирк на льду", предусмотрены номера с участием белых медведей, будут задействованы замечательные артисты, использованы новейшие технологии в звуковом оборудовании, созданы новые костюмы. Премьера состоится в июне.

Иванов также рассказал, что в этом году впервые за долгие годы Росгосцирк отобрал студентов Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева и 10 приготовленных ими номеров. "На этой базе мы создаем новый молодежный коллектив", - сообщил он. Молодежь уже в июле может присоединиться к большой цирковой труппе.

Животным в цирке быть

Говоря о критике в контексте использования животных, Иванов отметил, что Росгосцирк бережно относится к свои подопечным.

"Дрессировщики относятся к животным как к детям, ну неужели они будут их морить голодом или бить? Это исключено, - сказал он. - Например наш Сергей Нестеров, который работает с белыми тиграми. Он ведь выращивает их с детского возраста, кормит из бутылки. Для дрессировщика животные - это жизнь, из этого складывается их бережное отношение к животным".

Он заверил, что подведомственные цирки соблюдают нормы содержания зверей, но отказываться от совместных выступлений не думают. "Цирк с участием животных - это наши традиции, которые столетиями прививались, мы не хотим и не собираемся от них отказываться, мы за цирк с животными", - добавил он.

Росгосцирк объединяет 42 стационарных цирка по всей России. В компании работают около 6 тыс. сотрудников, из них почти 3 тыс. - это артисты, выступающие в самых разнообразных жанрах.

Компания отсчитывает свою историю с 1919 года, когда В.И. Лениным был подписан Декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки России стали государственными.