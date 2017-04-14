Эрнст: "Евровидение" потеряет рейтинги из-за отказа Первого канала транслировать конкурс

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Музыкальный конкурс "Евровидение" потеряет рейтинги в связи с решением Первого канала отказаться от его трансляции после запрета украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса от России Юлии Самойловой. Об этом генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".
"Огромный рейтинг, который обеспечивает внимание к этому событию. Внимание, которым это событие обязано Первому каналу. В первые несколько лет никто не хотел смотреть "Евровидение". Но нам казалось, что это правильно, что это соответствует времени - участвовать в общеевропейском процессе, смотреть нечто вместе с 100 млн других европейцев, посылать на конкурс своих участников", - сказал Эрнст, отвечая на вопрос о потерях канала, вызванных этим решением.
"Мы платим взнос за членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Непосредственно за участие в конкурсе мы еще не платили и, соответственно, платить не будем", - добавил генеральный директор Первого канала.
Ранее Эрнст сообщил ТАСС, что Самойлова примет участие в конкурсе "Евровидение" в 2018 году.
Первый канал объявил, что Россию на "Евровидении" представит Самойлова, 12 марта. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться.
Финал конкурса "Евровидение-2017" намечен на 13 мая.