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Эрнст: "Евровидение" потеряет рейтинги из-за отказа Первого канала транслировать конкурс

Культура
14 апреля, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Ранее телеканал принял решение отказаться от трансляции конкурса из-за запрета украинской стороны на въезд в Киев Юлии Самойловой
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Константин Эрнст

Константин Эрнст

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Музыкальный конкурс "Евровидение" потеряет рейтинги в связи с решением Первого канала отказаться от его трансляции после запрета украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса от России Юлии Самойловой. Об этом генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

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"Огромный рейтинг, который обеспечивает внимание к этому событию. Внимание, которым это событие обязано Первому каналу. В первые несколько лет никто не хотел смотреть "Евровидение". Но нам казалось, что это правильно, что это соответствует времени - участвовать в общеевропейском процессе, смотреть нечто вместе с 100 млн других европейцев, посылать на конкурс своих участников", - сказал Эрнст, отвечая на вопрос о потерях канала, вызванных этим решением.

"Мы платим взнос за членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Непосредственно за участие в конкурсе мы еще не платили и, соответственно, платить не будем", - добавил генеральный директор Первого канала.

Ранее Эрнст сообщил ТАСС, что Самойлова примет участие в конкурсе "Евровидение" в 2018 году.

Первый канал объявил, что Россию на "Евровидении" представит Самойлова, 12 марта. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться.

Финал конкурса "Евровидение-2017" намечен на 13 мая.

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Персоны
Самойлова, Юлия Олеговна Эрнст, Константин Львович
Темы
"Евровидение-2017"
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