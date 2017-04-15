Съемки первого российско-сирийского фильма "Пальмира" начнутся в конце года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Съемки первого российско-сирийского фильма "Пальмира" режиссера Ивана Болотникова начнутся в конце 2017 года. Об этом говорится в распространенном сообщении Министерства культуры.

"Этой осенью планируется приступить к подготовительному этапу, а сами съемки начать в конце 2017 года", - приводит слова режиссера Болотникова пресс-служба Минкульта.

Проект является международным, помимо России и Сирии, в нем предполагается участие Ливана, Франции и ряда других государств.

Лента, по данным министерства, расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми втайне бежит в Сирию.

Соглашение о совместном производстве картины подпишут 17 апреля ООО "Пролайн-медиа" и Shaghaf. В церемонии подписания примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский, сирийская актриса и продюсер картины Сулаф Фавакерджи, режиссер Иван Болотников.