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Оркестр Гергиева и труппа Большого театра могут дать гастроли в Саудовской Аравии

Культура
16 апреля, 13:08 UTC+3 ЭР-РИЯД ЭР-РИЯД 16, апреля. /ТАСС
Перспектива организации их гастролей обсуждалась на встрече короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдельазиза Аль Сауда со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко
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ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и труппа Большого театра, возможно, посетят Саудовскую Аравию. Перспектива организации их гастролей обсуждалась на встрече короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдельазиза Аль Сауда со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, находящейся с визитом в Эр-Рияде, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

По словам Матвиенко, есть ряд предложений по реализации проектов в гуманитарной сфере, в области культуры. "Рассматривается возможность организации гастролей в Саудовской Аравии оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, труппы Большого театра, других творческих коллективов", - информировала пресс- служба СФ.

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