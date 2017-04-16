Оркестр Гергиева и труппа Большого театра могут дать гастроли в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и труппа Большого театра, возможно, посетят Саудовскую Аравию. Перспектива организации их гастролей обсуждалась на встрече короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдельазиза Аль Сауда со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, находящейся с визитом в Эр-Рияде, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

По словам Матвиенко, есть ряд предложений по реализации проектов в гуманитарной сфере, в области культуры. "Рассматривается возможность организации гастролей в Саудовской Аравии оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, труппы Большого театра, других творческих коллективов", - информировала пресс- служба СФ.