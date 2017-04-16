МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам XVI Московского Пасхального фестиваля, сообщила пресс-служба главы российского государств.

"Этот творческий форум по праву вошел в календарь ярких, масштабных культурных событий. Он объединяет неравнодушных людей, служит целям просвещения, благотворительности, меценатства, укреплению нравственных и духовных ценностей. Отрадно, что устроители фестиваля из года в год обогащают его программу, расширяют географию, вовлекают в орбиту все больше участников, в том числе гостей из-за рубежа", - говорится в приветственной телеграмме президента.

Путин отметил, что в этом году фестиваль приурочен к празднованию 135-летия со дня рождения композитора Игоря Стравинского. "Это прекрасная возможность внести значимый вклад в сохранение и популяризацию наследия великого композитора, дирижера, пианиста", - подчеркнул президент.

Путин пожелал гостям и участникам фестиваля "вдохновения, благополучия и самых добрых впечатлений".

XVI Московский Пасхальный фестиваль открылся в воскресенье в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева.

Смотр продлится до 9 мая. Его география будет обширной: 63 города от Москвы до Владивостока. Кульминацией фестиваля станет общедоступный концерт в День Победы на Поклонной горе. Вместе с оркестром Мариинского театра и маэстро Гергиевым на сцену выйдет пианист Даниил Трифонов.