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Оркестр Мариинского театра и Денис Мацуев открыли XVI Пасхальный фестиваль

Культура
16 апреля, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Фестиваль пройдет в 76 городах России
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и пианист Денис Мацуев, в день Светлой Пасхи, дали старт XVI Московскому Пасхальному фестивалю. Торжественное открытие форума в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского посетили вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский.

"В программе Пасхального фестиваля будет немало сюрпризов. Как всегда, ширится география фестиваля, в этом году он охватит 76 городов Российской Федерации, то есть практически пройдет во всех уголках нашей страны", - сообщила Голодец.

В свою очередь, глава Минкультуры отметил вклад ежегодного форума в популяризацию классической музыки. "У нас сейчас активно работают филармонии в городах, но безусловно, концерты Мариинского театра вместе с приглашенными звездами - это всегда нечто особенное, мировой уровень. Это прекрасная добрая традиция популяризации классической музыки", - сказал Мединский.

На вечере прозвучат Концерт "Вальс-фантазия" Глинки, Фрагменты из музыки к балету "Щелкунчик" Чайковского, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Сюита из музыки к балету "Жар-птица" Стравинского, к 135-летию со дня рождения которого приурочен фестиваль.

"Россия любит Игоря Стравинского, но еще не знает его, мне кажется. Нельзя ни говорить, ни думать, что его творчество ограничивается тремя русскими балетами. Прозвучат и его симфонии, и инструментальные концерты, хоровые произведения, музыка для необычных составов. В каждом концерте будет звучать музыка Стравинского", - подчеркнул художественный руководитель смотра Валерий Гергиев.

Первый концерт оркестра Мариинского театра в рамках фестиваля прошел ранее с участием пианиста Бехзода Абдураимова, скрипача Павла Милюкова и сопрано Анастасии Калагиной.

XVI Московский Пасхальный фестиваль

Московский Пасхальный фестиваль продлится до 9 мая.

Симфонический оркестр Мариинского театра даст концерты в 25 российских городах. "Мы планируем идти в сторону Новосибирска, Кемерово, Томска, через Омск, Сургут, Тюмень, Екатеринбург, Магнитогорск, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Владимир, Саранск... Тут дело совсем не в том, чтобы успеть побывать везде, но по пути не хочется упускать возможность выступить перед публикой. В большинстве случаев мы уже хорошо знаем залы, города и публику", - отметил маэстро Гергиев.

Городом-участником симфонической программы также станет Владивосток, где выступит южнокорейский пианист Сон Чжин Чо. Кроме того, фестиваль будет представлен хоровой (76 концертов в 31 городе), камерной (25 выступлений в 20 городах) и звонильной (35 пасхальных звонов в девяти городах) программами. Благотворительные концерты пройдут в домах офицеров, детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов.

Кульминацией смотра станет общедоступный концерт в День Победы на Поклонной горе. Вместе с оркестром Мариинского театра и маэстро Гергиевым на сцену выйдет пианист Даниил Трифонов.

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