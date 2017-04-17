Валерий Тодоровский сделает телеверсию своего фильма про балет "Большой"

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский представил в Большом театре свой новый художественный фильм про балет под названием "Большой". Перед премьерой картины в ГАБТе он сообщил, что вскоре будет сделана и телеверсия ленты.

В российский прокат картина выйдет 11 мая. Жанр ленты ее создатели определили как фильм-роман. Главные роли исполнили балерины Маргарита Симонова, Анна Исаева, танцовщик Николя Ля Риш, актеры Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина.

Картина длится почти два часа. По словам Тодоровского, фильм пришлось значительно сократить - всего было сняло материала на 3,5 часа. "Были хорошие сцены, пришлось жестоко с ними обойтись, - заметил режиссер. - Потом сделаю отдельную телеверсию, она будет отличаться, она будет совсем другая".

"Я никогда не был балетоманом, всегда смотрел на балет как на что-то невероятное и далекое, - рассказал Тодоровский на пресс-конференции. - Я понимал, что это дико привлекательная, чистая, законченная красота, которую несут из поколения в поколение, а за красотой стоит не просто труд, а какой-то мир со своими жертвами. История тянула меня как магнит, но, лишь сняв фильм, я могу сказать - да, вот теперь я люблю балет".

Тодоровский о фильме и отношениях с Большим театром

"В нашем фильме герои проживают три возраста, это история дружбы, взросления, обретения профессии, наши герои - неоднозначные, - отметил режиссер. - Это маленький двухчасовой роман про людей, которые приходят в балет, чтобы, может быт, простоять на сцене 20 минут, за это люди умирают".

"Изначально была мысль, что это может быть только Большой (театр - прим. ТАСС), нет ничего выше в мире балета, чем Большой театр, - сказал Тодоровский. - Большому театру не нужно, чтобы про него снимали фильм, это вселенная, но со временем нам удалось убедить Владимира Георгиевича Урина (генеральный директор ГАБТа - прим. ТАСС)."

"У нас не было идеи ничего разоблачать, - продолжил Тодоровский. - Клише выглядит так: "А, про балет? Стекла в пуанты?" Это не про интриги, а про балет".

Съемки фильма проходили, в частности, в Большом театре, также декорации для картины были выстроены на киностудии "Беларусьфильм".

Сюжет картины

Главная героиня фильма - юная талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка (в детстве - Екатерина Самуйлина, в юношеские годы - Маргарита Симонова), которую замечает бывший артист балета Потоцкий (Александр Домогаров) и привозит в Москву. В балетной школе педагогом Юлии становится жесткая и неординарная Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих) - она попробует сделать из своенравной ученицы приму-балерину Большого театра.