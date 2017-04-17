Международный музыкальный конкурс "Вятское" пройдет в июне

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый Международный музыкальный конкурс "Вятское" пройдет с 1 по 20 июня в Ярославской области. Талантливые дети будут соревноваться в номинациях "Фортепиано", "Скрипка" и "Академический вокал", сообщила директор смотра Лада Меркулова.

"Суть проекта в том, чтобы создать качественный музыкальный международный конкурс не в Москве и не в Санкт- Петербурге, а в регионе", - подчеркнула Меркулова. Кроме того, по задумке организаторов, проект также познакомит общественность с историко-культурным комплексом "Вятское" - восстановленными строениями конца XIX - начала XX века.

Испытания пройдут в один тур. "Конкурс - особая стрессовая ситуация, и дети - в любом случае еще не профессиональные исполнители-солисты. Поэтому особенность работы жюри с младшей и средней возрастной группой - просто показать, что в данном выступлении кто-то из выступающих наиболее ярко смог проявить себя сейчас, но кто-то обязательно себя проявит в следующий раз", - отметила директор конкурса.

В жюри смотра войдут известные исполнители, профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных и зарубежных вузов и детских музыкальных учебных заведений (Испании, Израиля, Германии, Австрии, Италии), а также директора международных конкурсов и фестивалей в Гамбурге и Вене.

Двое наиболее ярких конкурсантов-пианистов смогут выступить на концерте лауреатов конкурса пианистов Feurich в Вене. Лауреат-скрипач получит путевку в финал фестиваля Stage4kids в Гамбурге. Победитель-вокалист примет участие в концертной программе старинного театра Teatro Sociale di Camogli в Италии.

Международный музыкальный конкурс юных исполнителей "Вятское" создан в августе 2016 года с целью продвижения профессионального музыкального искусства. Заявки на участие в смотре могут подать юные исполнители в возрасте от 7 до 25 лет. В рамках конкурса для них пройдут мастер-классы и творческие встречи с членами жюри.