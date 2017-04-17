В Большом театре пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса "Русский балет"

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Заключительный этап III Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Русский балет", учредителями которого являются Министерство культуры РФ и Фонд социально-культурных инициатив под председательством Светланы Медведевой, пройдет на Новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) 28 апреля. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

Собеседник агентства проинформировал, что первый отборочный тур проводился на основании видеоматериалов с записью выступлений участников - студентов выпускных и предвыпускных курсов учреждений среднего и высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы в области искусства балета.

По итогам отборочного этапа в финал вышли 29 студентов разных балетных школ страны, в числе которых Академия русского балета имени А. Я. Вагановой и Московская государственная академия хореографии, хореографические колледжи Перми, Новосибирска, Красноярска, хореографические училища Воронежа, Краснодара и Казани, а также хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" и Московское хореографическое училище им. Л. М. Лавровского.

Программу выступлений претендентов как на первом, так и на втором этапе составляет один номер классического балетного репертуара - соло или дуэт. Партнерами конкурсантов могут выступать учащиеся невыпускных курсов образовательных учреждений, при этом их участие жюри не оценивается, уточнили в оргкомитете.

Оценивать исполнение конкурсантов будет жюри, в которое вошли выдающиеся деятели балетного искусства. Среди них всемирно известные мастера танца Михаил Лавровский, Вячеслав Гордеев, Марина Леонова, Николай Цискаридзе, Борис Эйфман и другие. Неизменным председателем жюри является народный артист СССР, хореограф Юрий Григорович.

Эта судейская коллегия определит обладателя Гран-при и лауреатов первой, второй и третьей степеней (у девушек и юношей). Также будут вручены специальные дипломы - "За педагогическую подготовку конкурсанта" и "За партнерство". При единодушном решении членов жюри обладателю Гран-при конкурса предоставляется возможность стажировки в балетной труппе одного из ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга на условиях срочного трудового договора, отметили в оргкомитете "Русского балета".