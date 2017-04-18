"Ъ": Минкульт в 2017 году изменит систему оценки эффективности господдержки кино

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ пересмотрит систему оценки эффективности государственной поддержки отечественного кино в текущем году. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

"Перед Фондом кино поставлены задачи усилить экспертизу и оценивать результаты так: фильмы лидеров, получившие безвозвратное финансирование из фонда, должны привести в кино одного зрителя на каждые 100 рублей. Подсчет начинаем с 2017 года, чтобы не менять правила задним числом", - сказал Мединский.

Он считает, что компании из списка лидеров должны иметь гарантированную поддержку в размере не менее 250 млн рублей, но при этом утверждать проекты в фонде, а потом получать определенную свободу в переброске средств внутри проектов.

"Лидеры должны аккуратнее относиться к бюджетным деньгам, а фонду надо лучше экспертировать фильмы и сопровождать их в прокате", - отметил глава Минкультуры.

"Главное для нас не внутренняя бухгалтерия лидеров, а количество зрителей, купивших билет на их кино. Проекты с кассовым потенциалом менее 250 млн рублей - это примерно 1 млн зрителей - вообще не должны идти через фонд, для этого есть Минкультуры, частные инвесторы. Главное, за что лидер на выходе отвечает, - количество зрителей, которых его фильмы привели в кинотеатр", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры РФ передало в Фонд кино новое соглашение о предоставлении из бюджета субсидий в 2017 году на поддержку отечественной кинематографии, которое предполагает выделение субсидий на 4 млрд рублей.