Создатели космического блокбастера "Стражи Галактики. Часть 2" посетят Москву

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Создатели космического блокбастера MARVEL "Стражи Галактики. Часть 2" 27 апреля приедут в Москву. Об этом ТАСС сообщили российские прокатчики картины.
"В Москву приедут режиссер и сценарист Джеймс Ганн, актриса Пом Клементьефф и актер Майкл Рукер", - отметила собеседница агентства.
В российский прокат фильм выйдет 4 мая.