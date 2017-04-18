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Создатели космического блокбастера "Стражи Галактики. Часть 2" посетят Москву

Культура
18 апреля, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В столицу приедут режиссер и сценарист Джеймс Ганн, актриса Пом Клементьефф и актер Майкл Рукер
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Создатели космического блокбастера MARVEL "Стражи Галактики. Часть 2" 27 апреля приедут в Москву. Об этом ТАСС сообщили российские прокатчики картины.

"В Москву приедут режиссер и сценарист Джеймс Ганн, актриса Пом Клементьефф и актер Майкл Рукер", - отметила собеседница агентства.

В российский прокат фильм выйдет 4 мая.

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