"Золотая маска" в 23-й раз назовет своих лауреатов в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Имена лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска" в 23-й раз будут названы в среду в Москве. Церемония награждения состоится в столичном академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Вечер ожидается торжественный и представительный, по традиции на церемонию собирается вся театральная Россия. Впервые будет присутствовать новый президент "Золотой маски" народный артист РФ Игорь Костолевский, сменивший своего коллегу - народного артиста РФ Георгия Тараторкина, который скончался 4 февраля 2017 года. Режиссером церемонии стала Нина Чусова, а вести награждение поручено известным артистам Анне Чиповской и Сергею Епишеву.

Как всегда, победителей будет много, ведь на "Золотой маске" представлены все виды и жанры сценического искусства - от оперы и балета до театра кукол. Всего в этом сезоне эксперты отсмотрели 939 спектаклей, поставленных более чем в ста российских городах. В итоговый список номинантов вошли 28 драматических спектаклей "большой" и "малой" формы, 13 опер, пять балетов и девять спектаклей современного танца, четыре спектакля в жанре "Оперетта/мюзикл", восемь кукольных. Эти постановки были осуществлены в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Норильска, Воронежа и многих других городов.

Председателем жюри драматического театра и театра кукол является народный артист РФ, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, председателем жюри музыкального театра - народный артист РФ, художественный руководитель Петербург-Концерта Сергей Стадлер. Окончательный вердикт двух судейских коллегий будет объявлен на церемонии награждения.

Большой театр - в лидерах

Пока известно, что лидером по числу музыкальных номинаций стал Государственный академический Большой театр России. На "Золотую маску" выдвинуты шесть его спектаклей - три оперы и три балета.

Всего, как следует из списка, Большой театр получил 28 номинаций. В основной - за лучший спектакль - представлены "Катерина Измайлова" Римаса Туминаса, "Осуждение Фауста" Петера Штайна и "Роделинда" Ричарда Джонса. Все режиссеры также получили соответствующую номинации. Кроме того, на "Золотую маску" претендует дирижер "Роделинды" Кристофер Мулдс.

Сразу шесть номинаций театру принесла категория "Опера/ мужская роль". В ней заявлены Дмитрий Белосельский и Саймир Пиргу, исполнившие партии Мефистофеля и Фауста в опере "Осуждение Фауста", Джон Дашак - Сергей из "Катерины Измайловой", Ричард Буркхард, Дэвид Дэниэлс и Пол Найлон, сыгравшие в "Роделинде". В номинации "Опера/женская роль" заявлены Руксандра Донозе ("Роделинда"), Ксения Дудникова ("Осуждение Фауста") и Надя Михаэль ("Катерина Измайлова").

В балетной категории Большой театр претендует на "Золотую маску" за спектакли "Вариации на тему Франка Бриджа", "Совсем недолго вместе" и "Ундина". В отдельных категориях представлены хореограф Вячеслав Самодуров ("Ундина"), дирижер Павел Клиничев ("Ундина"), артисты балеты Екатерина Крысанова ("Ундина"), Екатерина Шипулина ("Вариации на тему Франка Бриджа"), Денис Родькин ("Вариации на тему Франка Бриджа"), Денис Савин ("Совсем недолго вместе"), Игорь Цвирко ("Ундина").

Также за награды борются постановки Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, театров оперы и балеты из Екатеринбурга, Перми, Самары и других городов.

Что касается раздела "Оперетта/мюзикл", то здесь уверенным лидером стал Театр мюзикла под руководством Михаила Швыдкого. В частности, постановка Андрея Кончаловского "Преступление и наказание" заявлена в номинации "Лучший спектакль" в жанре "Оперетта/мюзикл". Сам Кончаловский представлен в режиссерской номинации. Также "Золотую маску" могут получить композитор "Преступления и наказания" Эдуард Артемьев, исполнительница роли Сони - Мария Биорк, исполнитель роли Порфирия - Владимир Ябчаник, а также художник Мэтт Диили.

Драма на "Золотой маске"

Внушительно выглядит список номинантов в разделе "Драма". Так, на "Золотую маску" за спектакль большой формы претендует сразу 10 спектаклей, в числе которых "Гамлет" Льва Додина, "Русский роман" Миндаугаса Карбаускиса, "Пустота" Талгата Баталова, "На всякого мудреца довольно простоты" Бориса Мильграма, "Утиная охота" Владимира Панкова, "Гроза" Андрея Могучего и другие работы.

В номинации "спектакль малой формы" заявлено сразу 18 постановок. Это "Три сестры" Тимофея Кулябина, "Кира Георгиевна" Сергея Женовача, "По ту сторону занавеса" Андрия Жолдака, "Магадан/Кабаре" Юрия Погребничко и другие спектакли.

Среди претендентов на актерские "Золотые маски" - Данила Козловский и Ксения Раппопорт, сыгравшие в "Гамлете" Додина, Евгения Симонова из "Русского романа" Карбаускиса, Александр Филиппенко, сыгравший в постановке Дмитрия Крымова "Последнее свидание в Венеции", Евгений Стеблов за работу в спектакле Виктора Шамирова "Не все коту масленица" (Театр им. Моссовета).

Почетные лауреаты

Согласно регламенту премии, заранее объявляются лишь победители в самых почетных номинациях, имена которых определены секретариатом Союза театральных деятелей (СТД) РФ.

На сей раз премий "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" удостоены: народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков, народный артист СССР Владимир Этуш (оба - Москва), солистка Мариинского театра Ирина Богачева и артист Александринского театра Николай Мартон (оба - Санкт-Петербург), а также народный артист РФ Георгий Котов, представляющий Омский государственный музыкальный театр, режиссер из Якутска Андрей Борисов и певец Айгум Айгумов из Махачкалы. Из зарубежных мастеров награду получит знаменитый грузинский кукольник Резо Габриадзе.

Высшей наградой премии в номинации "За поддержку театрального искусства России" отмечен благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", основанный в 2006 году российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году СТД РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивалей спектаклей- номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".