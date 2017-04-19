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ГМИИ запускает креативную кампанию по импрессионистам с участием Шнурова, Урганта и Собчак

Культура
19 апреля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
В озвучке аудиогидов для проекта "К импрессионистам нужно прийти" также приняли участие Баста, Полина Гагарина, Илзе Лиепа
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© ГМИИ им.А.С.Пушкина

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина впервые запустил посвященную постоянной коллекции креативную кампанию, в рамках которой известные деятели культуры и искусства, а также телеведущие озвучили аудиогиды по произведениям импрессионистов и постимпрессионистов. Об этом ТАСС рассказала руководитель департамента маркетинга и пиара ГМИИ Евгения Киселева.

"Мы делали рекламные кампании к нашим выставкам-блокбастерам, но в истории Пушкинского музея креативная кампания "К импрессионистам нужно прийти", посвященная постоянной экспозиции, сделана впервые", - сказала собеседница агентства.

Апрель в ГМИИ объявлен месяцем импрессионистов. Там напоминают, что произведения большинства ведущих художников XIX-XX столетий - Мане, Моне, Ренуара, Ван Гога, Сезанна, Матисса, Пикассо, Дерена и других - представлены в Пушкинском музее важнейшими для их творчества работами. Только в немногих крупнейших музеях мира, таких как Лувр, Музей д’Орсэ, Метрополитен-музей, есть собрания французской живописи этого периода, сопоставимые по качеству и значению с коллекцией ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Звезды-экскурсоводы

В рамках креативной кампании "К импрессионистам нужно прийти" в городе появилась наружная реклама с изображением полотен из собрания Пушкинского. В совместном проекте с социальной сетью "Одноклассники" известные певцы и телеведущие озвучили аудиогиды к ключевым картинам. Так, например, Иван Ургант рассказывает о картине Пабло Пикассо "Девочка на шаре", Илзе Лиепа - "Голубых танцовщицах" Эдгара Дега, Сергей Шнуров - "Красных виноградниках в Арле" Ван Гога, Полина Гагарина - о "Персиках и грушах" Поля Синьяка, а Ксения Собчак - о "Сосне Берто. Сен Тропе".

"Все герои согласились мгновенно, тем более, что некоторые - например, Ксения Собчак и Баста, уже были экскурсоводами в рамках предыдущих акций к дню рождения музея", - отметила Киселева.

Эти произведения в сопровождении аудиогидов уже можно прослушать на сайте "Одноклассники", позже в Пушкинском музее на их основе обещают сделать классические аудиогиды.

Виртуальные экскурсии

Апрель не случайно стал месяцем проведения кампании. Открытие первой выставки художников-импрессионистов состоялось 15 апреля 1874 года в Париже, в ателье фотографа Надара, а термин "импрессионизм" появился спустя несколько дней, 25 апреля, благодаря критику журнала Le Charivari Луи Леруа. В своей статье он назвал участников выставки "импрессионистами". Несмотря на первоначальный критический смысл, термин оказался точным и впоследствии стал широко употребляться.

В собрании ГМИИ хранится картина Клода Моне "Бульвар капуцинок в Париже", которая выставлялась на той самой первой выставке.

С 6 по 24 апреля, по вторникам и четвергам, в аккаунтах Пушкинского музея в социальных сетях ведутся трансляции экскурсий научных сотрудников ГМИИ, посвященные искусству конца XIX - начала XX века: фовизму, импрессионизму, коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову, творчеству Поля Гогена и Альбера Марке.

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