"Кремлевский балет" запустит летние сезоны

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Летние "Кремлевские сезоны" впервые пройдут в Москве с 1 июня по 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Кремлевского дворца.
Проект призван показать зрителю самые популярные спектакли "Кремлевского балета" в течение нескольких недель, что очень трудно реализовать в другое время года из- за большого количества мероприятий концертной площадки, насыщенной творческой жизни балетной труппы и активных гастролей.
"За одну неделю зрители смогут увидеть до трех-четырех самых интересных постановок театра. Отдельно хотелось бы отметить, что благодаря минимальной стоимости билетов - всего от 200 рублей (что дешевле похода в кино) - посещение спектаклей доступно самой широкой аудитории. И это при том, что все спектакли идут в сопровождении симфонического оркестра", - подчеркнул генеральный директор - художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца Петр Шаболтай.
По его словам, график выступлений будет составлен максимально удобно для публики. "Например, зритель может выбрать, когда ему удобнее на неделе посмотреть "Лебединое озеро": в четверг вечером или в субботу и воскресенье днем", - отметил худрук.
"Кремлевский балет" также покажет постановки "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Жизель" и "Баядерка".