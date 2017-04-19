Во Франции скончался переводчик произведений Маяковского Клод Фриу

ПАРИЖ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Известный славист и признанный знаток русской литературы Клод Фриу скончался во Франции в возрасте 85 лет. Об этом агентству AFP сообщила его супруга Ирен Сокологорски.

Последние дни своей жизни Фриу провел в госпитале Немура к югу от Парижа.

В 1956 году Клод Фриу окончил в Париже Высшую нормальную школу - одно из самых престижных высших учебных заведений Франции - по специальности "Славистика и русский язык". Он был страстным поклонником Серебряного века русской литературы и хотел познакомить с ней французского читателя. Фриу полностью перевел на французский язык сочинения Владимира Маяковского, за что был удостоен самых высоких похвал со стороны литературоведов и критиков. Он также руководил переводом произведений Антона Чехова в "Библиотеке Плеяды" - наиболее престижной французской книжной серии.

Одновременно с переводческой деятельностью Фриу занимался преподаванием. Он руководил кафедрами русистики в университетах городов Ренн и Венсен, а с 1971 года даже возглавил новообразованный Университет Винсент-Сен-Дени. Его авторитет и знания в области русской литературы революционного периода были признаны многими французскими исследователями.

Клод Фриу никогда не скрывал своих политических взглядов и принадлежности к Французской коммунистической партии.